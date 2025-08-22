Евгений Петросян и Брухунова опубликовали новые фото своего отдыха с детьми в Турции

22 августа 2025, 07:12

Евгений Петросян с дочкой (Фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Российский юморист Евгений Петросян опубликовал новое семейное фото. Он показал как маленькая дочка Матильда нежится у него на руках, положив голову на плечо отца. Супруга артиста также поделилась новыми кадрами с отдыха в личном блоге.





Сейчас Евгений Петросян наслаждается с любимыми приятной погодой в Турции. Петросян взял с собой поездку двух детей и пятую супругу, 36-летнюю Татьяну Брухунову. Они разместились в одном из самых дорогих отелей Белека – Kempinski Hotel The Dome.



За две недели проживания в трехкомнатной вилле комик заплатил около 3, 6 миллионов рублей. Семья планирует оставаться до конца августа.



Евгений Петросян с детьми (Фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

79-летний артист не слишком часто делится кадрами из личной жизни, однако за последнюю неделю он выложил уже два снимка с детьми. Ранее Петросян разместил фото, на котором обнимал 5-летнего сына Вагана вместе с годовалой Матильдой. Обоих детей юмористу подарила Татьяна.



В своем личном блоге Брухунова также выложила свежие фотографии. Правда, без детей и мужа, но сами фото скорее всего сделаны Петросяном. Татьяна не раз упоминала, что супруг обожает ее снимать. В последнем посте Брухунова позирует в мягком белом образе на фоне моря и песка.





«Хочу запомнить этот август таким — залитым солнцем, с детским гомоном, сладким арбузом и теплым морем…», — писала Татьяна.