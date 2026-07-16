«У меня он был в 16»: Баста рассказал о своём взгляде на кризис среднего возраста

16 июля 2026, 14:54

Баста признался, что не считает возрастные перемены чем-то негативным

Баста с женой (Фото: Instagram* / @bastaakanoggano)

Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) поделился размышлениями о кризисе среднего возраста и поиске себя в первом выпуске литературного подкаста «Книжный клуб "Малева"», который запустила его супруга Елена Вакуленко вместе с журналисткой Екатериной Минак.





Поводом для разговора стало произведение Уильяма Сомерсета Моэма «Луна и грош». Обсуждая историю книги, музыкант задумался о том, почему люди в определённый период жизни начинают переосмысливать свои цели, желания и привычный путь.



По словам Басты, само понятие кризиса среднего возраста ему не до конца понятно. Артист признался, что похожие переживания испытывал гораздо раньше — ещё в юности.





«До конца мне непонятен диагноз кризиса среднего возраста. Мне кажется, он был у меня в 16. Тогда я глубинно и по-юношески переживал бренность бытия, бессмысленность жизни. С иронией вспоминаю то время», — рассказал музыкант.

«Когда люди после 40 пытаются что-то изменить, найти себя, порадовать — это круто. С 20 до 40 — это этап серьёзной работы, самопожертвования, ответственности, которую приходится нести на себе», — объяснил Баста.