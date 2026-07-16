«Я тиран»: Гурам Амарян выступает против личного общения супруги с другими мужчинами

16 июля 2026, 14:35

Комик Гурам Амарян не разрешает жене ходить в рестораны с мужчинами-друзьями

Гурам Амарян (Фото: Instagram* / @gur_am)

Гурам Амарян рассказал о семейных правилах после свадьбы с 22-летней Экой. В шоу Иды Галич «Есть вопросики» 32-летний комик признался, что у него есть определённые границы в отношениях и он не поддерживает близкую дружбу жены с мужчинами.





По словам Гурама, он не против общения супруги с друзьями детства, если хорошо знает этих людей и понимает, какие у них отношения. В качестве примера артист привёл компанию, с которой Эка знакома ещё со школы.





«Она с братом училась, и у них общая компания с детства есть. В этой компании может три пацана есть. Я сразу же, через неделю после того, как мы уже помолвились, я с ними посидел, побухал, понял, кто, что. Я понял, что это нормальные ребята. [Сказал жене] вот с этими вообще дружи нормально», — рассказал Амарян.

«Вдвоём с другом в ресторан она не пойдёт, конечно. И можете говорить, что я тиран, вообще пофигу», — заявил Гурам.