«Я тиран»: Гурам Амарян выступает против личного общения супруги с другими мужчинами
Комик Гурам Амарян не разрешает жене ходить в рестораны с мужчинами-друзьями
Гурам Амарян рассказал о семейных правилах после свадьбы с 22-летней Экой. В шоу Иды Галич «Есть вопросики» 32-летний комик признался, что у него есть определённые границы в отношениях и он не поддерживает близкую дружбу жены с мужчинами.
По словам Гурама, он не против общения супруги с друзьями детства, если хорошо знает этих людей и понимает, какие у них отношения. В качестве примера артист привёл компанию, с которой Эка знакома ещё со школы.
«Она с братом училась, и у них общая компания с детства есть. В этой компании может три пацана есть. Я сразу же, через неделю после того, как мы уже помолвились, я с ними посидел, побухал, понял, кто, что. Я понял, что это нормальные ребята. [Сказал жене] вот с этими вообще дружи нормально», — рассказал Амарян.При этом комик отметил, что не считает нормальным, если жена будет проводить время с мужчиной один на один в романтической обстановке.
«Вдвоём с другом в ресторан она не пойдёт, конечно. И можете говорить, что я тиран, вообще пофигу», — заявил Гурам.Артист подчеркнул, что для него такие правила являются частью его личного взгляда на отношения, а не попыткой контролировать супругу. При этом его признание вызвало активное обсуждение среди зрителей: одни поддержали позицию комика, а другие посчитали, что в отношениях должно быть больше доверия.