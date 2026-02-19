Марина Александрова впервые за долгое время показала фото с супругом
Марина Александрова поделилась редким кадром с мужем Андреем Болтенко
В своём личном блоге актриса Марина Александрова опубликовала редкое совместное фото с мужем — режиссёром Андреем Болтенко. Архивный снимок артистка выложила в честь Дня всех влюблённых.
На фотографии супруги запечатлены крупным планом: звезда сериала «Открытый брак» прижалась к любимому мужу и с улыбкой смотрит в камеру.
«Эксклюзив. Фотоальбом для внуков», — с юмором подписала снимок Марина Александрова.Поклонники тепло отреагировали на публикацию и засыпали пару комплиментами. В комментариях пользователи Сети отметили, что супруги выглядят гармонично и счастливо.