Марина Александрова впервые за долгое время показала фото с супругом

Марина Александрова поделилась редким кадром с мужем Андреем Болтенко
Марина Александрова (Фото: Instagram* / @mar_alexandrova)

В своём личном блоге актриса Марина Александрова опубликовала редкое совместное фото с мужем — режиссёром Андреем Болтенко. Архивный снимок артистка выложила в честь Дня всех влюблённых.



На фотографии супруги запечатлены крупным планом: звезда сериала «Открытый брак» прижалась к любимому мужу и с улыбкой смотрит в камеру.

Андрей Болтенко и Марина Александрова (Фото: Instagram* / @mar_alexandrova)
«Эксклюзив. Фотоальбом для внуков», — с юмором подписала снимок Марина Александрова.
Поклонники тепло отреагировали на публикацию и засыпали пару комплиментами. В комментариях пользователи Сети отметили, что супруги выглядят гармонично и счастливо.
