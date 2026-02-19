Марина Александрова впервые за долгое время показала фото с супругом

19 февраля 2026, 14:52

Марина Александрова поделилась редким кадром с мужем Андреем Болтенко

Марина Александрова (Фото: Instagram* / @mar_alexandrova)

В своём личном блоге актриса Марина Александрова опубликовала редкое совместное фото с мужем — режиссёром Андреем Болтенко. Архивный снимок артистка выложила в честь Дня всех влюблённых.





На фотографии супруги запечатлены крупным планом: звезда сериала «Открытый брак» прижалась к любимому мужу и с улыбкой смотрит в камеру.



Андрей Болтенко и Марина Александрова (Фото: Instagram* / @mar_alexandrova)

«Эксклюзив. Фотоальбом для внуков», — с юмором подписала снимок Марина Александрова.