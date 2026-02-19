«Дефицит»: Татьяна Буланова рассказала о провалах в памяти во время концертов
Певица Татьяна Буланова рассказала о том, как во время выступлений забывает слова собственных песен.
В беседе с Общественной Службой Новостей Татьяна призналась, что иногда прямо на сцене она может потерять целый куплет из композиции, которую исполняет много лет.
«Бывало такое, что поёшь и осознаёшь, что дальше ты текст забыл и нужно как-то выкручиваться из ситуации. Приходится направлять микрофон в сторону зрительного зала, чтобы вместо тебя допели. Есть такая хитрость у артистов», — рассказала певица.Буланова нашла возможное медицинское объяснение своей забывчивости. Она выяснила, что причиной временных провалов в памяти мог стать дефицит витамина В12 в организме. Сейчас артистке удалось решить эту проблему.
