«Внешность мстит»: Волочкова жёстко осудила Дану Борисову за пластику её дочери
Волочкова раскритиковала 18-летнюю дочь Борисовой после операции
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о проведённой ринопластике у Полины, 18-летней дочери телеведущей Даны Борисовой. Слова артистки приводит «StarHit».
Волочкова выразила недоумение по поводу решения сделать пластическую операцию в столь молодом возрасте. Артистка заявила, что не одобряет подобное вмешательство во внешность.
«Это какой-то ужас! Когда я узнала, что Дана Борисова своей дочке подарила пластику... Знаете, это дичь! Я просто глубоко убеждена, что, когда женщина начинает вмешиваться в свою внешность, потом эта внешность мстит в обратную сторону», — сообщила Анастасия.Также балерина отметила, что надеется на то, что её собственная дочь не последует этому примеру.
«Ей повезло с генетикой, у меня всё своё, настоящее», — отметила балерина.Волочкова добавила, что Ариадна является верующим человеком и «ей это просто не нужно».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.