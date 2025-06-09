Марина Анисина показала повзрослевшую дочь-теннисистку

09 июня 2025, 16:50

Марина Анисина опубликовала фото с дочерью

Марина Анисина (Фото: Инстаграм* @marinanisina)

Марина Анисина объявила, что гордится дочерью. Фигуриста выложила редкие снимки 15-летней школьницы.





Олимпийская чемпионка в танцах на льду растит двоих детей от супруга, актера Никиты Джигурды. Их сыну Мик-Анжель Кристу 16 лет, а дочери — 15. Возлюбленные назвали девочку именем Эва-Влада, но Марина обращается к ней как к Еве.



Наследница Анисиной и Джигурды уже несколько лет занимается большим теннисом. Сегодня фигуристка опубликовала в соцсетях несколько кадров, сделанных в Баку. На одном Ева обняла маму за шею, при этом супруна актера с улыбкой смотрела в объектив камеры.



Марина Анисина с дочкой Евой (Фото: Инстаграм* @marinanisina)



На второй фотографии девочка появилась на корте в компании приятельницы.





«Баку. Ева и Лиза — молодцы! Браво!», — отметила Марина в личном блоге.

«Лучшие друзья», — уточнила Анисина.