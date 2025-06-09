Марина Анисина показала повзрослевшую дочь-теннисистку
Марина Анисина опубликовала фото с дочерью
Марина Анисина объявила, что гордится дочерью. Фигуриста выложила редкие снимки 15-летней школьницы.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду растит двоих детей от супруга, актера Никиты Джигурды. Их сыну Мик-Анжель Кристу 16 лет, а дочери — 15. Возлюбленные назвали девочку именем Эва-Влада, но Марина обращается к ней как к Еве.
Наследница Анисиной и Джигурды уже несколько лет занимается большим теннисом. Сегодня фигуристка опубликовала в соцсетях несколько кадров, сделанных в Баку. На одном Ева обняла маму за шею, при этом супруна актера с улыбкой смотрела в объектив камеры.
На второй фотографии девочка появилась на корте в компании приятельницы.
«Баку. Ева и Лиза — молодцы! Браво!», — отметила Марина в личном блоге.
А на третьем кадре дочь актера и фигуристки сидела на скамейке, наклонила голову и прикрыла лицо рукой. Ева смотрела в экран смартфона. Рядом с ней сидел мальчик.
«Лучшие друзья», — уточнила Анисина.
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