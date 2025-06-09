«Надо разговаривать о нашем прошлом»: Алсу намекнула на примирение с экс-супругом
Певица Алсу опубликовала пост с размышлениями об отношениях
Певица Алсу вдруг намекнула на возможное воссоединение с экс-супругом Яном Абрамовым. В соцсетях артистка выложила философский пост, в котором обсудила отношения мечты.
Алсу рассказала фанатам, что в настоящее время читает книгу об отношениях, из которой узнала много нового. Так, певица призналась, что иначе взглянула на причины семейных конфликтов, в основе которых лежат детские травмы.
«Одно из главных составляющих благополучных длительных отношений — это диалог. В первую очередь, оказывается, надо качественно разговаривать о нашем прошлом. <…> Что вы думаете о том, что, если посмотреть на партнера сквозь призму трудностей, которые ему пришлось пережить, вы начнете больше сочувствовать и принимать его и меньше видеть в нем противника?», — откровенничала исполнительница хита «Зимний сон».
Артистка намекнула, что собирается «применить знания» на практике. Поклонники подумали: тем самым Алсу дала понять, что готова вернуться к бизнесмену после громкого разрыва летом 2024 года.
«Из этого я поняла: сопереживание и принятие трудностей прошлого друг друга — залог отношений вашей мечты», — добавила певица в соцсетях.
В ответ на пост звезды поклонники согласились с тем, что это здоровый подход к отношениям. Однако многие восприняли размышления Алсу как готовность простить бывшего мужа и осудили ее.
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