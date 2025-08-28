Марина Федункив о жизни после рождения сына: «Всё изменилось кардинально»

28 августа 2025, 17:43

Марина Федункив призналась, что испытывает абсолютное счастье после рождения сына

Марина Федункив (фото: Telegram @marinaphedunkiv)

Российская актриса Марина Федункив в интервью «Газете.Ru» поделилась, как изменилась её жизнь после рождения сына Теодора в 2024 году. Отцом мальчика стал итальянец Стефано Маджи.





Звезда телеканала ТНТ призналась, что до сих пор не может поверить, что стала мамой. Федункив пожелала каждой женщине испытать это чувство.





«Все изменилось кардинально: вокруг сына сейчас буквально вращается весь мир, а точнее — моя жизнь и жизнь мужа. Знаете, пока люди не станут родителями, им невозможно понять, что такое абсолютное счастье, что значит «появился смысл в жизни», – призналась актриса.