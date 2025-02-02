Звезда «Склифосовского» Мария Куликова об отношении к актерам из РФ в Европе: «русских везде принимают тепло»

Мария Куликова (Фото: соцсети)
Актриса Мария Куликова рассказала об отношении к российским актерам за рубежом. Ее процитировало агентство ТАСС.
Актриса «Склифосовского» объяснила, что она не видела плохого отношения со стороны жителей Европы к русским. Мария поделилась, что много путешествует, из-за этого она контактирует с людьми разных национальностей. Куликова подчеркнула, что смогла побывать во Франции, Италии, Испании и Австрии, где люди относились к ней уважительно и дружелюбно.
Именно по этой причине артистка полагает, что актеры из России могут без лишних волнений сниматься в кино за рубежом, если они этого хотят.
Кроме того Куликова напомнила, что совсем недавно российского актера Юру Борисова выдвинули на премию «Оскар».
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Именно по этой причине артистка полагает, что актеры из России могут без лишних волнений сниматься в кино за рубежом, если они этого хотят.
Кроме того Куликова напомнила, что совсем недавно российского актера Юру Борисова выдвинули на премию «Оскар».
«В Европе русских везде принимают очень тепло, потому что везде живут люди, все заняты собой, семьей, жильем, едой, своими путешествиями, собаками, пожилыми родителями. Никто каждый день не выходит на трибуну и не решает глобальные вопросы. Все занимаются своими проблемами во всем мире, без исключения», — обратила внимание Куликова.
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Ольга Енгалычева