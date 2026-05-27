Марину Хлебникову заметили в очереди тубдиспансера в Москве
Певица Марина Хлебникова заявила, что проходит полный чекап перед возвращением на сцену после появления в очереди у тубдиспансера в Москве. Об этом сообщает Mash.
Очевидцы увидели исполнительницу хита «Чашка кофию» в одной из московских поликлиник. Они начали переживать за её здоровье и предлагали помощь. Артистка призвала не паниковать и сказала, что «всё хорошо, не переживайте». Сейчас Хлебникова готовит большой тур, записывает новый альбом и снимает два клипа.
В марте 2025 года врачи диагностировали у певицы инфекцию кожи. Она развилась после тяжёлых ожогов при пожаре в квартире в 2021 году. Тогда артистку нашли без сознания и госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.
Марина Хлебникова — одна из самых ярких эстрадных певиц 90-х. Ее «Чашка кофею» и «Дожди» — символы эпохи, которые и сейчас радостно приветствуют и напевают любители вечеринок в стиле ретро. Даже когда артистка уходит в тень, о ней продолжают говорить. Марина — человек, о котором друзья и поклонники самого высокого мнения. Этого она добилась трудом и своим отношением к людям.
