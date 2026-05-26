Пенелопа Крус рассказала о страшном диагнозе и панике из-за звонка врача
Пенелопа Крус поделилась личной историей на пресс-конференции в рамках Каннского кинофестиваля. Актриса призналась, что пережила сильнейший стресс после тревожного звонка от врача.
По словам звезды, всё произошло во время подготовки к съёмкам фильма The Black Ball — в тот момент она надевала парик перед выходом на площадку. Тогда врач сообщил ей о подозрении на аневризму головного мозга.
«Я думала, что умираю. Это было совершенно сюрреалистично», — призналась Пенелопа Крус.Позже обследование показало, что опасения не подтвердились и серьёзной угрозы для здоровья нет. Актриса также поблагодарила съёмочную команду за поддержку в этот непростой период.