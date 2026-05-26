«Уберитесь с дороги!»: Зейн Малик сорвался на поклонников после концерта в Манчестере
Зейн Малик резко отреагировал на поклонников, которые ждали его после концерта у отеля в Манчестере.
Как сообщает TMZ, артисту пришлось буквально пробираться через толпу, чтобы попасть в автомобиль.
«Уберитесь с дороги!» — выкрикнул певец фанатам, пытаясь сесть во внедорожник.Охрана несколько раз просила людей отойти, однако поклонники продолжали окружать машину. Инцидент произошёл вскоре после другого неприятного случая: во время встречи с фанатами в Лондоне в сторону Зейна Малика бросили бутылки с водой. Сейчас артист испытывает проблемы со здоровьем — именно поэтому он недавно отменил американский тур.
Ранее имя Зейна Малика уже оказывалось в центре скандалов. В 2021 году певца обвиняли в конфликте с Иоландой Хадид — матерью его бывшей возлюбленной Джиджи Хадид. После этой истории пара окончательно рассталась, однако продолжила совместно воспитывать дочь.