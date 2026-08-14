Певица Сати Казанова ответила на хейт имени своей дочери
Сати Казанова объяснила, почему не считает имя Анагха неблагозвучным
Сати Казанова отреагировала в соцсетях на критику имени своей дочери. Певица и её супруг Стефано Тиоццо назвали девочку Анагхой, после чего в Сети стали обсуждать необычный выбор родителей.
Артистка заявила, что имя имеет индийское происхождение и со временем может стать привычным для слуха. По словам Сати, называть его неблагозвучным несправедливо, поскольку в России также существуют имена, которые встречаются нечасто.
«Такие имена, как Зита, Гита, Индира — сугубо индийские, и эти имена пришли к нам из индийских фильмов. Имя Анагха такое же, и спустя какое-то время станет привычным», — объяснила Казанова.Певица также привела в пример имена Велислава и Агафья, отметив, что необычное звучание ещё не делает имя плохим. При этом она с иронией отреагировала на особенно резкие комментарии о выборе семьи.