Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Заговорившая о третьем замужестве Полина Гагарина неожиданно преобразилась – фото

Заговорившая о третьем замужестве Полина Гагарина неожиданно преобразилась – фото

Полина Гагарина (фото: соцсети)

Полина Гагарина (фото: соцсети)

Певица Полина Гагарина неожиданно сменила имидж на фоне разговоров о личной жизни. На днях она заверила подписчиков, что не собирается выходить замуж в третий раз, поскольку ей хорошо и в одиночестве.
После этого заявления звезда внезапно преобразилась и стала похожа на роковую красотку. Гагарина вместо привычного каре предстала пред поклонниками с очень короткой стрижкой, уложенной «ёжиком». Однако не до конца понятно, действительно ли она сделала такую причёску или всё-таки просто примерила парик.

Полина Гагарина (фото: соцсети)



Напомним, что певица дважды выходила замуж. В первый раз за актёра Петра Кислова, от которого родила сына Андрея. А во второй раз – за фотографа Дмитрия Исхакова, в браке с которым родилась дочь Мия. С последним супругом ей удалось наладить отношения после развода в 2021 году и вместе воспитывать дочь.

После этого Полина Гагарина пыталась построить отношения с другими мужчинами, но до брака ни с одним из них так и не дошло.

Читайте также:

«Когда замужжжж?»: Гагарина ответила на вопрос о возможном третьем замужестве

«Сбилась со счета»: Полина Гагарина показала первое фото с нового сезона «Голоса»

Волочкова раскрыла дату свадьбы своей единственной 19-летней дочери
#соцсети
#певица
#фото
#отношения
#брак
#шоу-бизнес
Старшая дочь Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** впервые стала мамой
28 января 2025, 21:21

Соня Шац (фото: соцсети)

Старшая дочь телеведущих Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** впервые стала мамой.
26-летняя Соня Шац опубликовала в своих соцсетях фотографию из палаты в роддоме.

О беременности девушки стало известно в октябре прошлого года. Она рассказала о своём положении в соцсетях, написав трогательно обращение к будущему ребёнку.

«Ни смотря на то, что количество новостей в этом году и так зашкаливает – есть ещё одна! Пожалуй, самая важная и та, которую я бережно хранила и оберегала! 7 июня мы о тебе узнали, 10 июня увидели, а чуть позже первый раз услышали твоё сердечко. И дальше все как в тумане. Пупсик, мы тебя очень ждём! Ты определенно мой самый главный фит с любимым артистом Семёном, а релиз уже в феврале», – написала девушка.
Личность своего избранника она раскрыла только после переезда в Европу в 2022 году. Она состоит в отношениях с бывшим студентом МГТУ им. Н.Э. Баумана по имени Семён. Пара переехала в Португалию, где начала открыла бизнес и начала изготавливать ковры.

При этом Соня рассказала, что не все её родственники были рады новости о беременности. По её словам, многие не испытали радости и встретили её слова шоком. От некоторых реакций девушке даже было больной, поскольку ей писали: «Как ты могла?».

Читайте также:

«Хочу разбиться»: беременная дочь Лазаревой* и Шаца** напугала своим признанием

«Испытываю радость»: за что Татьяну Лазареву* приговорили к 6,5 годам колонии и что теперь будет с телеведущей

Телеведущая Лазарева* отказалась признать вину по делу об оправдании терроризма

*признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагентом
#девушка
#беременность
#ребёнок
#роддом
#роды
#бизнес
#португалия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умерла актриса Шепард, работавшая с Элвисом Пресли
28 января 2025, 21:21

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Американская актриса кино и сериалов Жан Шепард ушла из жизни на 97 году жизни в госпитале в Калифорнии, сообщил журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на ее сына.
Сын артистки поделился, что Шепард умерла от пневмонии на фоне дыхательной недостаточности.

Жан скончалась еще 17 января. Последние дни жизни она находилась в медицинском центре Providence St. Joseph в Бербанке, сообщил портал Legacy.com.

Жан Шепард впервые появилась на экране в 1952 году, застав «золотой век» Голливуда. Она принимала участие в съемках многосерийных вестернов. У Шепард было более 90 ролей, в том числе «Одинокий рейнджер», «История о техасских рейнджерах», «Дни в долине смерти». Актриса работала со знаменитым американским актером и музыкантом Элвисом Пресли в картинах «Кинг Креол» и «Рай в гавайском стиле».

Читайте также:

Скончался актер из «Молодежки» Булатов

Умер известный российский актер Игорь Янковский

Вел нездоровый образ жизни: известный атлантский рэпер DJ Unk умер на 44 году жизни
#актриса
#сын
#смерть
#фильм
#сериал
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал новости о кинопробах артиста в колонии
28 января 2025, 20:48

Михаил Ефремов (фото: соцсети)

Адвокат актёра Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг сведения о проведении кинопроб в колонии.
Ранее появилась информация о том, что к артисту выстроилась очередь из режиссёров, которые хотят работать с ним.

Адвокат заявил, что эти сообщениях являются фейками, поскольку Ефремов отбывает наказание на общих условиях, поэтому ни о каких кинопробах в колонии речи идти не может.

Михаила Ефремова в 2020 году приговорили к восьми годам колонии общего режима после смертельного ДТП с участием его автомобиля. Актёр находился за рулём в нетрезвом состоянии, он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фургоном. Водитель машины скончался от полученных травм в больнице.

Читайте также:

Будет снова грести миллионы: Михаил Ефремов нашел себе работу на свободе

«Уже простили»: продюсер оценил шансы Ефремова на возвращение

Стали известны шансы Ефремова на УДО
#михаил ефремов
#актёр
#режиссёр
#дтп
#столкновение
#адвокат
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волочкова раскрыла дату свадьбы своей единственной 19-летней дочери
28 января 2025, 20:39

Ариадна Вдовина и Никита Григорян (фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с kp.ru раскрыла дату свадьбы своей 19-летней дочери Ариадны.
Напомним, что девушка выходит замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Он является учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой помещений и продажей табачной продукции.

Волочкова подчеркнула, что взяла на себя организацию свадьбы, которая пройдёт в особняке Мясникова в Петербурге.

Также звёздная мама помогла девушке со свадебным платьем – его сошьёт дизайнер Ирина Волкова, которая шила все балетные пачки для балерины.

Наконец, Волочкова раскрыла дату торжества – 26 апреля.

Читайте также:

Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с дочерью и будущим зятем

«Спокойно выйти замуж в ее случае не получится»: Волочкова о предстоящей свадьбе дочери

«Никто никому деньги не платил»: «муж» Анастасии Волочковой раскрыл, что их на самом деле связывает
#анастасия волочкова
#свадьба
#мама
#девушка
#мероприятия
#церемония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«За что?»: Моргенштерн* не понял, почему его объявили в федеральный и межгосударственный розыск
28 января 2025, 20:29

Моргенштерн* (фото: соцсети)

Рэпер Моргенштерн* вышел на связь в своём Telegram-канале после объявления в федеральный и межгосударственный розыск.
Напомним, что накануне Следственный комитет России объявил музыканта в розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.

При этом его адвокат Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что у следствия не было оснований для розыска его подзащитного. К тому же, его местоположение всем известно – в настоящее время Моргенштерн* находится в рехабе, о чём постоянно сообщает в своих соцсетях.

Алишер* (настоящее имя певца) опубликовал пост с юмористической картинкой, на которой сотрудники правоохранительных органов объявляют рэпера в розыск, а он отвечает, что и не прячется.

«Спасибо, СК РФ, за отличное промо к альбому, а то я сейчас не в лучшем состоянии, чтобы перформансы устраивать. Один вопрос, конечно, чуток мучает... За что?», – поинтересовался Моргенштерн*.
Читайте также:

Рэпера Моргенштерна* объявили в межгосударственный розыск

Не только Моргенштерн*: кто ещё из российских звёзд лечился в рехабе

«Мёртвый» Моргенштерн* остался ни с чем: Суд наложил арест на имущество рэпера

*признан Минюстом РФ иноагентом
#суд
#арест
#следственный комитет
#имущество
#розыск
#адвокат
#ск рф
#моргенштерн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На съемках «Аноры» Юра Борисов приобщал своих иностранных коллег к русской музыке — видео
28 января 2025, 20:11

Юра Борисов (Фото: соцсети)

В Сети появился ролик, на котором актер Юра Борисов танцует под песню Димы Билана «Молния».
Видео записали во время съемок фильма «Анора». На кадрах актер кружится, танцует и подпевает русской песне. Сзади Юры стоит американская исполнившая роль Аноры Михеевой актриса Майки Мэдисон. Она смеется и наблюдает за происходящим.

Ранее сообщалось, что российский актёр Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», сыграет в новой адаптации «Преступления и наказания» сербского режиссёра Эмира Кустурицы. Режиссёр рассказал, что работа над сценарием будет окончательно завершена через несколько дней. Он очень автобиографичен и сочетает в себе моменты, связанные с жизнью Кустурицы и конфликтом Достоевского. Начало съёмок запланировано на лето этого года.



Читайте также:
Квартира на Китай-городе и жена-агент: как живет номинированный на «Оскар» Юра Борисов и за что его невзлюбили коллеги

BadComedian объяснил, как Юре Борисову удалось добиться номинации на «Оскар»

Александр Петров отреагировал на успех Юры Борисова, который отнял у него мечту об «Оскаре»
#актёр
#видео
#актриса
#танец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Даня Милохин заявил о близких отношениях с Евгенией Медведевой
28 января 2025, 20:07

Даня Милохин (Фото: соцсети)

Даня Милохин проживает за границей, однако до сих пор мысленно возвращается на родину. Он прошел детектор лжи, на котором заявил, что имел близкие отношения с Евгенией Медведевой.
У него такая скучная жизнь за границей, что единственное, о чем он может рассказать (еще и на детекторе лжи) — это то, что у него были «близкие отношения» с Евгенией Медведевой.

Во время участия Милохина в телешоу «Ледниковый период» поклонники настойчиво приписывали ему бурный роман с его партнёршей фигуристкой Евгенией Медведевой. Сам блогер на прямой и интимный вопрос, спал ли он со своей партнёршей по шоу, отвечал отрицательно. Он добавлял, что не знает, к сожалению, у них не случилось интимной близости или к счастью.

Что конкретно имел ввиду Милохин, положительно отвечая на вопрос про близкие отношения с Медведевой, он не уточнил.

Читайте также:

Даня Милохин раскрыл новую избранницу – ей оказалась украинка Зеленская

Стало известно, чем занимается приемный отец Дани Милохина за границей

«Дети не ходят в школу»: Семья Дани Милохина решила уехать из Анапы после поджога
#дети
#семья
#жизнь
#отец
#шоу
#отношения
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клава Кока чуть не осталась без носа, пока снимала тренд с «бобром за столом»
28 января 2025, 19:52

Клава Кока (фото: соцсети)

Певица Клава Кока чуть не осталась без носа, пока снимала тренд с «бобром за столом».
Исполнительница решила снять видео под популярную в соцсетях песню, правда не с бобром, а с пингвином. В какой-то момент зверёк резко резко напал на Клаву и чуть не откусил ей нос.

При этом певица лишь на пару секунд оказалась шокирована произошедшим, после чего продолжила петь, как ни в чём не бывало.

В настоящее время Кока отдыхает в Кейптауне. В своих соцсетях она поделилась, что в прошлом году исполнилась её мечта увидеть пингвинов, а сейчас это удалось сделать её сестре.

Певица отметила, хоть пингвины гуляют по пляжу на расстоянии вытянутой руки и совсем не боятся людей. Однако трогать их запрещено, а то они могут почувствовать опасность и укусить.

«Вот и я чуть не осталась без носа», – сыронизировала Клава.
Читайте также:
«Я попала сюда с мужем и на сносях»: беременная дочь Анастасии Заворотнюк улетела в Дубай, где исполнила детскую мечту

«Шутки кончились»: Настя Ивлеева вновь предстала перед подписчиками с тёмным цветом волос

«Павел сделал Павла»: Воля обратился к Дурову из ванны со льдом
#видео
#певица
#опасность
#животное
#шоу-бизнес
#соцсети
#отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Идет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза»: расследование гибели Яниса Тиммы ещё не завершено
Расследование смерти Яниса Тиммы продолжается
28 января 2025, 19:38

Янис Тимма (фото: соцсети)

Вчера правоохранительные органы признали, что смерть баскетболиста Яниса Тиммы наступила в результате совершённого им суицида. Однако в трагедии появились новые детали.
Представители юридической компании Кати Гордон занимаются расследованием громкого дела. Они подчеркнули, что правоохранителям ещё предстоит изучить содержимое телефона бывшей супруги погибшего певицы Анны Седоковой.

Юристы призвали не верить в ложные публикации СМИ о том, что судебно-медицинская экспертиза завершена. Она продолжается, также как психолого-психиатрическая экспертиза.

Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря 2024 года. Близкие и родственники 32-летнего баскетболиста не верят, что он мог совершить самоубийство. В деле пытается разобраться его друг Марк Пугачев, проживающий в Майями. Мужчина обвиняет в произошедшем Седокову, с которой Тимма развёлся незадолго до смерти.

Читайте также:

Убийство или суицид: опубликован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы

«Сложно представить более неуместную картину»: Анна Седокова надела подвенечное платье на 40-й день после гибели Яниса Тиммы

Из соцсетей Яниса Тиммы внезапно исчезли все фото с Анной Седоковой: отец баскетболиста отреагировал на слухи
#проверки
#фото
#сми
#само супруги
#компании
#отец
#мужчина
#суицид
#юрист
Следите за нашими новостями
в удобном формате