Заговорившая о третьем замужестве Полина Гагарина неожиданно преобразилась – фото

Полина Гагарина (фото: соцсети)
Певица Полина Гагарина неожиданно сменила имидж на фоне разговоров о личной жизни. На днях она заверила подписчиков, что не собирается выходить замуж в третий раз, поскольку ей хорошо и в одиночестве.
После этого заявления звезда внезапно преобразилась и стала похожа на роковую красотку. Гагарина вместо привычного каре предстала пред поклонниками с очень короткой стрижкой, уложенной «ёжиком». Однако не до конца понятно, действительно ли она сделала такую причёску или всё-таки просто примерила парик.
Полина Гагарина (фото: соцсети)
Напомним, что певица дважды выходила замуж. В первый раз за актёра Петра Кислова, от которого родила сына Андрея. А во второй раз – за фотографа Дмитрия Исхакова, в браке с которым родилась дочь Мия. С последним супругом ей удалось наладить отношения после развода в 2021 году и вместе воспитывать дочь.
После этого Полина Гагарина пыталась построить отношения с другими мужчинами, но до брака ни с одним из них так и не дошло.
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Полина Гагарина (фото: соцсети)
Напомним, что певица дважды выходила замуж. В первый раз за актёра Петра Кислова, от которого родила сына Андрея. А во второй раз – за фотографа Дмитрия Исхакова, в браке с которым родилась дочь Мия. С последним супругом ей удалось наладить отношения после развода в 2021 году и вместе воспитывать дочь.
После этого Полина Гагарина пыталась построить отношения с другими мужчинами, но до брака ни с одним из них так и не дошло.
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Анастасия Чинкова