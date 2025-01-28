Волочкова раскрыла дату свадьбы своей единственной 19-летней дочери

Ариадна Вдовина и Никита Григорян (фото: соцсети)
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с kp.ru раскрыла дату свадьбы своей 19-летней дочери Ариадны.
Напомним, что девушка выходит замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Он является учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой помещений и продажей табачной продукции.
Волочкова подчеркнула, что взяла на себя организацию свадьбы, которая пройдёт в особняке Мясникова в Петербурге.
Также звёздная мама помогла девушке со свадебным платьем – его сошьёт дизайнер Ирина Волкова, которая шила все балетные пачки для балерины.
Наконец, Волочкова раскрыла дату торжества – 26 апреля.
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Волочкова подчеркнула, что взяла на себя организацию свадьбы, которая пройдёт в особняке Мясникова в Петербурге.
Также звёздная мама помогла девушке со свадебным платьем – его сошьёт дизайнер Ирина Волкова, которая шила все балетные пачки для балерины.
Наконец, Волочкова раскрыла дату торжества – 26 апреля.
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Анастасия Чинкова