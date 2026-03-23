Татьяна Буланова оказалась под капельницей после концерта

23 марта 2026, 11:32

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем после гастролей и показала фото под капельницей. Об этом сообщает Voice.





Артистка выступила 21 марта в Димитровграде, после чего её самочувствие резко ухудшилось. Она обратилась к медикам, которые назначили лечение с использованием капельниц.





«Гастроли, они такие», — прокомментировала певица свое состояние в соцсетях.