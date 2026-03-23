Татьяна Буланова оказалась под капельницей после концерта
Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем после гастролей и показала фото под капельницей. Об этом сообщает Voice.
Артистка выступила 21 марта в Димитровграде, после чего её самочувствие резко ухудшилось. Она обратилась к медикам, которые назначили лечение с использованием капельниц.
«Гастроли, они такие», — прокомментировала певица свое состояние в соцсетях.
Коллеги по шоу-бизнесу поддержали Буланову в комментариях. Певец Прохор Шаляпин пожелал ей держаться, на что певица ответила, что он её друг. Слова поддержки также выразили Оксана Робски, Эвелина Бледанс, Владимир Ждамиров и Анна Семенович.
Сама артистка заверила, что серьёзных проблем со здоровьем нет. Следующий концерт Булановой запланирован на 23 марта в Пензе.