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Сын мошенник, а дочь иногент: все близкие Людмилы Максаковой предали родину в поисках лучшей жизни

Людмила Максакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Людмила Максакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Людмила Максакова — советская и российская актриса театра, кино, народная артистка РСФСР. Актриса более 60 лет хранит верность одному театру им. Вахтангова, а вот в личной жизни артистки с верностью дела сложились не так хорошо.
О романах и непутевых детях актрисы читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы




Людмила Максакова (Фото: РИА Новости/В. Ковальский)

Людмила Васильевна появилась на свет 26 сентября 1940 года в городе Москва. Её родителями были Александр Александрович Волков, баритон Большого театра, и Мария Петровна Максакова, оперная певица, солистка Большого театра. Отец после рождения дочери отказался от родительских прав и эмигрировал в Америку.

В детстве мама отдала девочку в музыкальную школу, где она стала осваивать виолончель и вокал. Помимо музыки, Людмила посвящала своё время изучению иностранных языков. В часы досуга она увлекалась вышивкой и кулинарией. Тогда будущая актриса намеревалась освоить профессию переводчика. Однако после просмотра одной французской пьесы она была настолько впечатлена, что у неё возникло твёрдое намерение стать актрисой.

В 1961 году Людмила Максакова стала выпускницей Театрального училища имени Бориса Щукина. После получения диплома она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где работает и по сей день.

Личная жизнь


Первым супругом Людмилы Максаковой был художник Феликс-Лев Збарский. Она покорила его своей красотой и обаянием. Он оставил свою жену, которая была манекенщицей, и начал встречаться с Людмилой. В 1970 году у них родился сын Максим. Однако их отношения не сложились из-за ревности и вспыльчивости художника. После разрыва с Людмилой Збарский начал роман с Марианной Вертинской, а в конце 80-х годов эмигрировал в США, где и прожил остаток своей жизни.

Микаэл Таривердиев (Фото: РИА Новости/Виталий Карпов)


История любви с Микаэлем Таривердиевым длилась три года, но закончилась трагически. В 1967 году пара попала в аварию, сбив на машине 16-летнего пешехода. Таривердиев ехал слишком быстро и не успел заметить юношу, который переходил дорогу. После столкновения он продолжил движение в состоянии шока. Его автомобиль остановила «Волга», водитель которой стал свидетелем происшествия. Таривердиев вернулся на место аварии, где его уже ждали сотрудники дорожной полиции, милиция и бригада скорой помощи, пытавшаяся реанимировать молодого человека. Юноша прожил ещё три дня, после чего скончался. Музыкант был арестован на два года. На этом роман Максаковой и Таривердиева завершился.

Второй супруг — математик и немецкий предприниматель Петер Игенбергс. В 1977 году у них родилась дочь Мария. Игенбергс и Максакова прожили вместе более 40 лет, но в 2018 году муж актрисы ушёл из жизни. Когда у Петера случился инсульт, Людмила была в отчаянии. Она тяжело переживала потерю любимого человека, с которым прожила столько счастливых лет.

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Сын мошенник, а дочь иногент


Максим Максаков изначально носил фамилию своего отца, но после того как он переехал в США, Людмила Максакова через суд добилась того, чтобы ребёнок был записан на её фамилию. После окончания вуза молодой человек занялся рекламным бизнесом. В 2013 году ему было предъявлено обвинение в присвоении бюджетных денег. Решением суда он был помещён под домашний арест, а наказание было назначено в виде условного срока.

После всех событий сын Максаковой смог преодолеть трудности и вернуться к нормальной жизни. Максим Максаков был дважды в браке. В первый раз он женился на дочери бывшего посла СССР в США Екатерине Добрыниной. В этом браке у них родились двое детей — сын Пётр и дочь Анна. Во втором браке дочь Василиса. Максим проводит большую часть времени со своей новой семьёй в Италии.

Мария Максакова достигла высот в оперном искусстве и выступала на сцене Большого театра. Взаимоотношения с матерью начали стремительно ухудшаться, когда в жизни дочери возник Владимир Тюрин, известный в криминальных кругах. От него у неё родились двое детей — дочь Людмила и сын Илья. Потом Марию заинтересовала политика, и она вступила в ряды «Единой России», став депутатом Госдумы.

Мария Максакова и её супруг Денис Вороненков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2015 году Мария вышла замуж за Дениса Вороненкова, который в то время был депутатом и подозревался в финансовых махинациях. В результате он мог утратить свой депутатский иммунитет. Он решил скрыться в Киеве. Мария, которая только что родила третьего ребёнка, сына Ивана, последовала за ним, бросив остальных своих детей на попечение бывшего мужа и своей матери. В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве предположительно из-за финансовых разборок.

В 2023 году Мария Максакова оказалась в центре внимания из-за обвинений в пособничестве терроризму и дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. В результате чего была внесена в список иностранных агентов. В настоящее время дочь Людмилы Максаковой проживает в Карпатах и стремится получить гражданство Украины. Она воспитывает своего маленького сына в соответствии с национальными традициями Украины, и зовут его теперь Иванко.

В 84 жизнь все еще продолжается


Людмила Максакова по-прежнему работает в театре имени Евгения Вахтангова, а также преподает актерское мастерство в Театральном институте имени Щукина. Кинокарьера Максаковой с годами не встала на паузу. В 2022 году она исполнила главную роль в драме «Номинация» и короткометражном фильме «Ренессанс». Кроме того, актриса — замечательная бабушка и воспитывает двоих детей Марии: 20-летнего Илью и 16-летнюю Людмилу.

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#мошенник
#статьи
Актёра Романа Мадянова посмертно удостоили премии «Золотой орёл»
01 февраля 2025, 14:50

Роман Мадянов (фото: соцсети)

Российского актёра Романа Мадянова посмертно удостоили премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Любовь Советского Союза». Эта работа стала последней в карьере артиста.
Церемония вручения премий состоялась в Москве в павильоне киноконцерна «Мосфильм» 31 января.

Также «Любовь Советского Союза» номинировали в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучший сценарий», Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая женская роль в кино», «Лучшая мужская роль в кино».

Кроме того, номинации получили кинокартины «Воздух», «Сто лет тому вперёд», «Вечная зима», «Смотри на меня!» и другие.

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#москва
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«Готов рискнуть»: Испанский жених Ани Лорак признаётся ей в чувствах
Певица Ани Лорак готовится к свадьбе с испанцем
01 февраля 2025, 14:48

Исаак Виджраку и Ани Лорак (Фото: соцсети)

Певица Ани Лорак собирается замуж за испанца Исаака Виджраку. Их отношения продолжаются уже два года, мужчина сделал артистке предложение в сентябре прошлого года.
Теперь он постоянно публично рассказывает о своем счастье и очень романтично признается невесте в любви, сообщает издание StarHit.

«Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями», — пишет испанец, обращаясь к возлюбленной.

По мнению Исаака, сейчас люди стали бояться любить, уверяя себя, что их устраивает одиночество, на самом деле над ними довлеет страх открыть душу другому человеку.

«Спасибо, любимая, за твою храбрость, за то, что взяла меня за руку и прыгала со мной в воду, иногда чистую, как рай, иногда дикую и неумолимую. Но даже в самых лютых волнах мы никогда не отпускаем. Я люблю тебя», — обращается он к невесте.

Ани Лорак познакомилась с Исааком Виджраку в Греции, но их отношения начались в Испании, на тренинге по йоге, которые проводил Исаак. Они поняли, что их взгляды на многие вещи совпадают.

Кааролина (настоящее имя певцы - прим. ред.) раньше была замужем за бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, у них растет дочь. Брак распался по причине измены супруга. Сейчас проблемы остались в прошлом.

«Я счастливый человек, счастливая женщина, а до этого были разные перипетии», — говорила артистка в программе «MUZLOFT».

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Критика Петросяна, оскорбление Клавы Коки, насмешка над Бузовой: скандальные высказывания Юрия Лозы
01 февраля 2025, 14:43

Юрий Лоза (Фото: соцсети)

1 февраля Юрию Лозе исполняется 71 год. Российский музыкант, певец работал в «Интеграле», потом с группой «Примус» и «Зодчие». Однако в последние годы имя Лозы упоминается лишь из-за скандальных высказываний.

Биография Юрия Лозы

Репертуар певца Юрия Лозы насчитывает много хитов. Часть своих композиций исполнитель написал во время пребывания в различных музыкальных коллективах.

Детство и юность Юрия Лозы


Музыкант родился в советской семье из Свердловска. Мама была бухгалтером, а отец работал инженером-конструктором, иногда наигрывающим «для души» любимые мелодии на баяне. У Юрия еще в детстве выявили звонкий голос и прекрасный слух.

Когда мальчику исполнилось семь лет, его семья переехала в казахстанское село Шелек в Алматинской области. Там Лоза и провел свое детство. В четвертом классе Юрий вступил в школьный хор, стал самостоятельно учиться игре на гитаре. Певец рассказывал, что на первом выступлении в составе школьного хора упал в обморок, поскольку он сильно волновался.

Между Шурой и Юрием Лозой разгорелся конфликт
Между Шурой и Юрием Лозой разгорелся конфликт

Первая разученная Лозой песня — композиция группы The Beatles «Girl». Музыкант исполнял ее на английском языке, которого, между прочим, не знал, так как в школе изучал немецкий.

После выпуска из школы Лоза поступил на геофак Казахского государственного университета в Алма-Ате. В период обучения Юрий интересовался спортом и даже получил первый разряд по футболу. Тренеры говорили, что у Лозы хорошее игровое мышление, быстрая реакция и прекрасная выносливость. Молодой человек подумывал о карьере профессионального спортсмена, однако влечение к музыке все же перевесило чашу весов. Более того, после первого курса Юрий отчислился из вуза ради музыкальной карьеры.

Потом Юрий Лоза служил в ракетных войсках. Во время пребывания в рядах Советской Армии он занимался творческой самодеятельностью: руководил солдатским духовым оркестром, затем инициировал создание армейского ансамбля.

Юрий Лоза (Фото: соцсети)

Начало музыкальной карьеры

После возвращения на «гражданку», Юрий Лоза пробовал себя в разных профессиях: какое-то время он был фрезеровщиком, затем геодезистом, но в большинстве своем играл на свадьбах и в ресторанах, параллельно обучаясь в Алма-атинском музыкальном училище имени Чайковского. Исполнитель быстро стал известным в узких кругах, его даже прозвали «певцом городских трущоб».

Через некоторое время Лоза нашел себе место в ВИА «Интеграл», которым тогда руководил Бари Алибасов. В составе коллектива Юрий выступал с 1977 года. В 1980 году певца ждал первый успех — музыканты стали лауреатами всесоюзного рок-фестиваля «Весенние ритмы» в Тбилиси.

В 1983 году музыкант ушел из «Интеграла» и перебрался в Москву. В столице певец оказался без жилья и стабильной работы, он пытался поступить в ГИТИС, однако не прошел по конкурсу. Лозе было необходимо выживать на остатки «интегральных» заработков.

По воле случая Лоза оказался на репетиционной базе молодой группы «Примус», которой руководил Слава Ангелюк, который был знаком Юрию по «Интегралу». Так исполнитель познакомился с Александром Бондарем и Игорем Плехановым — гитаристом и клавишником «Примуса».

Юрий Лоза (Фото: соцести)


В гостях у новых друзей Лоза учился строить несложный бит и создавать различные ритмические рисунки. Следом Юрий предложил «Примусу» вместе исполнить пару композиций из его собственного репертуара.

Так и появился один из самых скандальных альбомов 80-ых годов — «Путешествие в рок-н-ролл» (1983 год). Перед выпуском альбома Ангелюк вклеил в пленку отрывок с фразой «Для вас поет свои песни группа «Примус»». Это весьма задело Юрия, поскольку и тексты, и музыка, и голос принадлежали ему, а к участникам группы он себя не причислял. В итоге он прекратил сотрудничать с Ангелюком и компанией.

Юрий Лоза заявил, что против него зреет заговор
Юрий Лоза заявил, что против него зреет заговор

В 1983 году Лоза начал сотрудничать с группой «Зодчие».

Спустя год Лоза выпустил сольный альбом «Тоска», потом еще один — «Любовь». В 1986 году группу «Зодчие» пригласили в передачу «Утренняя почта», и в прямом эфире впервые люди услышали песни Лозы «Манекен» и «Осень». Это выступление принесло группе всесоюзную известность. По итогам 1986 года коллектив попал в пятерку самых популярных отечественных групп.

В октябре 1987 года Лоза покинул «Зодчих» и полностью посвятил себя сольной карьере.

Высказывания Юрия Лозы

Юрий Лоза прославился не только благодаря своей музыкальной деятельности, но и смелой критике и дерзким высказываниям о популярных исполнителях, артистах и даже жителях городов.

«Смехояма» Петросяна, читавшего по бумажке


В 2021 году на странице в социальной сети Юрий написал, что попытки юмористов шутить на заезженные темы вызывают у него сострадание. Таких «жалких потуг» Лоза прозвал «смехоямой».

В большей степени досталось артисту Евгению Петросяну, который, как говорил Лоза, уже долгий период времени читает шутки с листка и выдает за свои.

«Апофезом «смехоямы» стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из Интернета», — выражал свое мнение музыкант.

Тогда поклонники Лозы согласились с его мнением о юмористе.

«Петросяна смотрят только те, кто не пользуется Интернетом. Поэтому для них эти шутки звучат свежо», — писали подписчики певца.

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: кадр из шоу «Голос»)

Критика шоу «Голос» и Басты

Юрий Лоза отмечал, что проект «Голос» — это якобы постановочное шоу, из которого намеренно «отсеивают» достойных исполнителей. Автор песни «Маленький плот» уверен, что в таком случае наставники будут лучше выглядеть на фоне менее талантливых вокалистов.

Юрий Лоза осуждает не только подбор участников шоу, но и самих наставников. Он подчеркивал, что рэпер Баста ничему не может научить пришедших на проект исполнителей, поскольку сам «петь не умеет».

«Популярен он [Баста] только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайме. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайме, будет не меньшая популярность, а большая», — говорил Лоза в беседе с «Царьградом».

«Земфира* — это не рок, это бытовуха»

Однажды Земфира* написала в соцсетях, что певицы Монеточка* и Гречка бездарны, а их песни, голоса и внешний вид не соответствуют ее понятиям о настоящих музыкантах. Тогда Юрий Лоза отметил, что не слушал композиции Гречки и Монеточки*.

«Мне далека Земфира*, и мне еще более далеки и Гречка и Монеточка*. Гречку я вообще слушать не буду. Я вообще-то ее ел всю жизнь. А Земфира — это не рок, это бытовуха. Имя Гречка говорит о том, что у человека не очень хорошо со вкусом. Нельзя из продуктов делать себе псевдоним. Монеточка*, судя по имени, — это блатная музыка, шансон. Тюремная вот эта вот, Монеточки* все, ну и так далее», — высказывался Лоза.

Лоза о Верке-Сердючке: «любой гротеск быстро надоедает»

Когда Андрей Данилко заявил, что перестанет использовать образ Верки-Сердючки, Юрий Лоза не смог отмолчаться.

«Верка-Сердючка была построена на гротеске. Любой гротеск быстро надоедает, если за этим не стоит красивая мелодия, красивые тексты, которые хочется слушать много раз. Пора закрывать», — говорил певец в интервью РЕН ТВ.

«У Бузовой внутри нет наполнения, только красивая оболочка»

Несколько лет назад телеведущая и певица Ольга Бузова решила запустить собственную криптовалюту и проект Buzar. Тогда Юрий Лоза в беседе с журналистами «Пятого канала» обратил внимание, что у Бузовой, в отличие от него, нет экономического образования. Певица «не в состоянии понять», что такое криптовалюта и как она работает, отмечал музыкант.

«Если вы когда-либо слышите громкие заявления от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром. Они сказали озвучить ей такую бредовую идею. Бузова не врубается даже близко в то, как может функционировать криптовалюта. Бузова — это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка», — подчеркивал Юрий Лоза.

Юрий Лоза (Фото: соцсети)

«Дурачок» Петр I и нахлебники-петербуржцы

В одном из радиоэфиров Юрий Лоза назвал жителей Санкт-Петербурга «нахлебниками, живущими за дотации». А Петра I, который перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург, музыкант обозвал «дурачком».

Футболиста Владислава Радимова сильно задели такие высказывания певца и он объявил, что хочет «дать в морду» Лозе.

«Юрий Лоза, который за последнее время много про кого бреда наболтал и которого наверняка кто-то помнит по песне «Плот», сегодня добрался до Санкт-Петербурга. Петр Первый оказался дурачком, а Петербург — периферийным нахлебником, ничего не производящим, кроме понтов. Я, коренной ленинградец/петербуржец, не подам неизвестному мне Юрию лозе руки при встрече, вместо этого, если столкнемся, дам по морде!», — сказал Владислав Радимов.

Лоза о Клаве Коке: «жуткий зоопарк»

Юрий Лоза резко высказался о вокальных данных певицы Клавы Коки. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что из-за подобных музыкантов его песни не берут на радио и телевидение, хотя «у них нет ни одного нормального хита». Еще он отметил, что не стал бы петь с Клавой в дуэте, поскольку уверен, что исполнительница песни «Краш» не вытянет ни одной ноты.

«Как Коку можно слушать? У нее нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не будучи под наркозом или в запое. Это жуткий зоопарк, словом», — возмутился Лоза.

Еще музыкант поделился, что отправлял много своих композиций на радио, но ему постоянно отказывали из-за того, что «песни их аудитории не интересны».

Юрий Лоза (Фото: соцсети)

Теория Плоской земли

В 2020 году Юрий Лоза записал видео, в котором доказал плоскость Земли. Он опирался на знания, полученные во время обучения на геофаке Казахского государственного университета.


«Если бы Земля была круглая, то мы должны были бы учитывать закругление этой Земли. Потому что от точки, в которой мы находимся, до следующей такой же точки, если мы возьмем расстояние в 60 километров, то выясним, что через 60 километров точка находится ниже на восемь метров. Стоя здесь, я не могу видеть человека, который находится дальше, потому что мне не даст горб Земли. Но я его вижу! Мало того, расстояние мы берем по прямой. Не учитывая никакого загибания Земли. Точно так же не учитывает его ни один геодезист в мире. И строителям понадобилось бы больше труб, потому что они шли бы не по прямой, а по дуге», — объяснял музыкант.

Специалисты, которые прокладывают железные дороги и рассчитывают водоканалы, никогда не учитывали закругление Земли, обращал внимание Лоза.

«По моим собственным наблюдениям, все-таки у нас что-то не так с поверхностью Земли. И в первую очередь геодезия, с которой мне приходилось работать, говорит о том, что не все так кругло, как нам рассказывают», — утверждал певец.

Личная жизнь Юрия Лозы

Большую часть своей жизни Юрий Лоза прожил со Светланой Валентиновной Мережковской. В молодом возрасте девушка выступала на эстраде под псевдонимом Сюзанна, но популярности так и не добилась. После музыкальной карьеры Светлана Лоза посвятила себя литературе.

В 1986 году у Юрия и Светланы родился сын Олег. Он получил диплом столичной «Гнесинки» по специальности «хоровой дирижер» и Консерватории имени Чайковского («оперный певец», «вокальный педагог»). Какое-то время он трудился ассистентом режиссера, а потом начал певческую карьеру в опере Цюриха.

Светлана Лоза и Юрий Лоза (Фото: соцсети)

Лучшие песни Юрия Лозы

Юрий Лоза выступает в жанре бард-рок. В 80-90-х годах певец завоевал пламенную любовь публики благодаря своим душевным и теплым тексам.

Композицию «Плот» Лоза написал еще в начале 80-х, когда состоял в группе «Интеграл». Песня «Плот» обрела широкую известность в 1988 году, в период сольного творчества музыканта. «Плот» даже вошла в саундтрек к фильму «Груз 200», а еще ее назвали русской классикой по версии журнала «Русский репортёр».

Песня «Резиновые дни» — одна из ранних композиций Лозы. В ней исполнитель поёт про обыденность и монотонность будней, которые он называет «резиновыми днями».

«И снова времечко бежит,
Его теряем нерадиво.
А жизнь течёт неторопливо,
Весьма похожая на жизнь», — пел Юрий Лоза.

Заметный хит пластинки «Тоска» — глубокая по содержанию баллада «Я умею мечтать». Лирический герой исполнителя обращается к ушедшим годам, он рассуждает о том, что ему уже «много не испытать», но за скоротечностью жизни всегда остается место мечтам. Хит издавался под вывеской группы «Зодчие» в 1986 году в сборнике «Рок-панорама».

Юрий Лоза сейчас

Сейчас Юрия Лоза по-прежнему выступает с концертами в России и странах СНГ, но новые композиции появляются в его репертуаре весьма редко.

Исполнитель часто выходил на сцену Тюменской филармонии вместе со своим давним товарищем Валерием Сюткиным. Еще певец пробовал себя в литературе — в 2009 году Юрий Лоза поделился в Сети пьесой собственного авторства «Культур-мультур».

«Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница
«Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница

Последние годы музыкант часто становится участником скандалов из-за своих резких высказываний. Юрий Лоза даже получил неофициальный статус «правдоруба российского шоу-бизнеса».

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Поплавская назвала Милявскую недостойной гражданкой России и поддержала отмену её концертов
01 февраля 2025, 14:38

Яна Поплавская (фото: соцсети)

Яна Поплавская снова обрушилась с критикой на Лолиту Милявскую. В своём Telegram-канале актриса напомнила о давнем интервью с певицей, где та негативно высказывалась в адрес россиян. По словам Поплавской, исполнительница недостойна быть гражданской России.
В своём посте актриса припомнила певице откровенные костюмы на концертах, исполнение песен, написанных иноагентами, пристрастие к низкой лексике и посещение скандальной «голой вечеринки».

Поплавская поддержала массовую отмену концертов Лолиты. Она убеждена, что россияне «терпеть не могут» певицу.

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«Не показывает эмоций»: жених Ксении Бородиной переживает из-за отношений с её старшей дочерью
Николай Сердюков переживает из-за отношений со старшей дочерью Ксении Бородиной
01 февраля 2025, 14:24

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: соцсети)

Жених телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, переживает из-за отношений с её старшей дочерью. Сама звезда в соцсетях отметила, что её будущий муж ищет подходит к Марусе.
«Он быстро нашёл общий язык с девочками, особенно с Теоной. Коля от неё в восторге, всё время ею восхищается. Маруся уже более взрослая, к тому же подросток. Коля переживает всё время, спрашивает, всё ли нравится Марусе. А Мару очень спокойная и никогда так открыто эмоций не показывает. Но общение у всех троих очень хорошее», – отметила телеведущая.
Старшая дочь Бородиной появилась на свет в её браке с бизнесменом Юрием Будаговым. В личном блоге она признавалась, что бывший супруг не помогал ей финансово и полностью перестал видеться с дочерью Марусей. При этом она не предъявляет никаких претензий к экс-мужу, считая, что он сам в будущем пожалеет о своих поступках.

Ранее Бородина рассказывала, что её дочь достаточно умна для своего возраста и уже умеет расставлять приоритеты. Телеведущая мечтает, что Маруся поступила в МГИМО и стала дипломатом.

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01 февраля 2025, 13:47

Рианна и Раким Майерс (фото: соцсети)

Мужу американской певицы Рианны грозит тюремный срок за перестрелку, которая произошла несколько лет назад.
Супруг исполнительницы музыкант A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) уже не первый год пытается отбиться от обвинений в свой адрес в вооружённом нападении на другого рэпера A$AP Relli (настоящее имя – Террелл Эфрон).

В 2021 году тот обвинил мужа Рианны в стрельбе в него. До суда дело дошло только сейчас, когда истец предоставил отстреленные гильзы из оружия Майерса. На основании предоставления этого вещдока и имеющихся в распоряжении суда записей с камер видеонаблюдения будет принято решение о вине или невиновности супруга поп-звезды.

Судебное заседание не прошло без скандалов. A$AP Relli кричал на стрелка, нарушая тем самым порядок в зале суда. Вероятно, Эфрон потерял самообладание из-за стойкой линии защиты мужа Рианны. Его адвокат предоставил судье доказательства того, что за последние годы истец изменил свои показания. Несмотря на это, рэпер продолжил настаивать на своём, поскольку факт попытки нанести ему вред был.

Кстати, Рианна тоже находилась в зале суда. Она сидела между матерью и сестрой своего мужа. Певица выглядела спокойной: либо она не сомневается в оправдательном приговоре, либо слишком хорошо скрывает свои эмоции.

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Названы победители российской кинопремии «Золотой орел»
В Москве прошла церемония награждения лауреатов кинопремии «Золотой Орёл»
01 февраля 2025, 13:34

Алексей Герман с призом за «Лучший игровой фильм» («Воздух») XXIII национальной кинопремии «Золотой орёл» (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На «Мосфильме» прошла XXIII-я церемония награждения лауреатов российской премии «Золотой орел». В ней принял участие президент России Владимир Путин, отметивший процесс развития отечественного кинематографа.
В номинации «Лучший фильм» победила работа Алексей Германа-младшего «Воздух». Фильм посвящен блокаде Ленинграда. Он также получил награды за лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж и лучшую работу звукорежиссёра, сообщает «Первый канал».

Приз за лучшую мужскую роль получил Сергей Безруков за работу в этом же фильме. В той же номинации награду за лучшую главную женскую роль забрала актриса Александра Урсуляк за работу в фильме «Смотри на меня!». Фильм рассказывает о бывшей оперной певице, отправившейся с детьми в Москву на последние деньги.

Приз за «Лучшую мужскую роль второго плана» достался Роману Мадянову за работу в фильме «Любовь Советского Союза». Актёр был удостоен этой награды посмертно. Премия «Лучшая женская роль второго плана» был вручен актрисе Елене Лядовой за участие в картине «Воздух».

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Актер Александр Петров приобрел шикарный дом на Рублёвке
01 февраля 2025, 13:00

Александр Петров (Фото: соцсети)

Актер Александр Петров и его жена Виктория ждут первенца. Перед рождением ребенка они купили двухэтажный дом в элитном поселке на Рублевке.
О приобретении дома Петров сообщил в социальных сетях. При этом он процитировал высказывание знаменитой Марины Цветаевой.

«Дом — это не только крыша над головой, но и место, где хочется собираться семьей», — написал артист.

Шикарный особняк построен в стиле минимализма. Он находится в элитном поселке между Рублёво-Успенским и Новорижским шоссе. Когда Александр с Викторией увидели дом в Сети, то сразу влюбились в него.

Ещё в 2023 году Петров выставил на продажу московскую квартиру, в которой жил с актрисой Стасей Милославской. Элитная квартира изначально стоила 60,6 миллионов рублей, затем цену снизили до 57 миллионов. Однако покупателей на дорогую недвижимость пока что так и не нашлось.

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Оксана Самойлова пожаловалась на «тупой взгляд» после популярной бьюти-процедуры – фото
Оксана Самойлова пожаловалась на «тупой взгляд» после наращивания ресниц
01 февраля 2025, 13:00

Оксана Самойлова (фото: соцсети)

Оксана Самойлова сделала бьюти-процедуру и вышла в сторис с откровением: супруга Джигана считает, что её внешний вид изменился не в лучшую сторону.
Знаменитость два дня назад сделала наращивание ресниц и всё это время не может привыкнуть к новому образу.

«Вы не понимаете, я просто места себе не нахожу. Не могу смотреть на себя в зеркало. Просто какой-то максимально тупой взгляд с ними. О боже, я реально вся извелась уже», – поделилась блогер.
Оксана Самойлова (фото: соцсети)

Оксана рассказала, что не может найти время, чтобы поехать к мастеру и снять ресницы. Однако, не исключено, что она передумает. Наверняка поклонники забросали девушку комплиментами, поскольку переживает она зря, новый образ ей очень идёт.

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