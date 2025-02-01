Сын мошенник, а дочь иногент: все близкие Людмилы Максаковой предали родину в поисках лучшей жизни

Людмила Максакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Людмила Максакова — советская и российская актриса театра, кино, народная артистка РСФСР. Актриса более 60 лет хранит верность одному театру им. Вахтангова, а вот в личной жизни артистки с верностью дела сложились не так хорошо.
О романах и непутевых детях актрисы читайте в материале «Радио 1».
Людмила Васильевна появилась на свет 26 сентября 1940 года в городе Москва. Её родителями были Александр Александрович Волков, баритон Большого театра, и Мария Петровна Максакова, оперная певица, солистка Большого театра. Отец после рождения дочери отказался от родительских прав и эмигрировал в Америку.
В детстве мама отдала девочку в музыкальную школу, где она стала осваивать виолончель и вокал. Помимо музыки, Людмила посвящала своё время изучению иностранных языков. В часы досуга она увлекалась вышивкой и кулинарией. Тогда будущая актриса намеревалась освоить профессию переводчика. Однако после просмотра одной французской пьесы она была настолько впечатлена, что у неё возникло твёрдое намерение стать актрисой.
В 1961 году Людмила Максакова стала выпускницей Театрального училища имени Бориса Щукина. После получения диплома она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где работает и по сей день.
Первым супругом Людмилы Максаковой был художник Феликс-Лев Збарский. Она покорила его своей красотой и обаянием. Он оставил свою жену, которая была манекенщицей, и начал встречаться с Людмилой. В 1970 году у них родился сын Максим. Однако их отношения не сложились из-за ревности и вспыльчивости художника. После разрыва с Людмилой Збарский начал роман с Марианной Вертинской, а в конце 80-х годов эмигрировал в США, где и прожил остаток своей жизни.
Микаэл Таривердиев (Фото: РИА Новости/Виталий Карпов)
История любви с Микаэлем Таривердиевым длилась три года, но закончилась трагически. В 1967 году пара попала в аварию, сбив на машине 16-летнего пешехода. Таривердиев ехал слишком быстро и не успел заметить юношу, который переходил дорогу. После столкновения он продолжил движение в состоянии шока. Его автомобиль остановила «Волга», водитель которой стал свидетелем происшествия. Таривердиев вернулся на место аварии, где его уже ждали сотрудники дорожной полиции, милиция и бригада скорой помощи, пытавшаяся реанимировать молодого человека. Юноша прожил ещё три дня, после чего скончался. Музыкант был арестован на два года. На этом роман Максаковой и Таривердиева завершился.
Второй супруг — математик и немецкий предприниматель Петер Игенбергс. В 1977 году у них родилась дочь Мария. Игенбергс и Максакова прожили вместе более 40 лет, но в 2018 году муж актрисы ушёл из жизни. Когда у Петера случился инсульт, Людмила была в отчаянии. Она тяжело переживала потерю любимого человека, с которым прожила столько счастливых лет.
Максим Максаков изначально носил фамилию своего отца, но после того как он переехал в США, Людмила Максакова через суд добилась того, чтобы ребёнок был записан на её фамилию. После окончания вуза молодой человек занялся рекламным бизнесом. В 2013 году ему было предъявлено обвинение в присвоении бюджетных денег. Решением суда он был помещён под домашний арест, а наказание было назначено в виде условного срока.
После всех событий сын Максаковой смог преодолеть трудности и вернуться к нормальной жизни. Максим Максаков был дважды в браке. В первый раз он женился на дочери бывшего посла СССР в США Екатерине Добрыниной. В этом браке у них родились двое детей — сын Пётр и дочь Анна. Во втором браке дочь Василиса. Максим проводит большую часть времени со своей новой семьёй в Италии.
Мария Максакова достигла высот в оперном искусстве и выступала на сцене Большого театра. Взаимоотношения с матерью начали стремительно ухудшаться, когда в жизни дочери возник Владимир Тюрин, известный в криминальных кругах. От него у неё родились двое детей — дочь Людмила и сын Илья. Потом Марию заинтересовала политика, и она вступила в ряды «Единой России», став депутатом Госдумы.
Мария Максакова и её супруг Денис Вороненков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2015 году Мария вышла замуж за Дениса Вороненкова, который в то время был депутатом и подозревался в финансовых махинациях. В результате он мог утратить свой депутатский иммунитет. Он решил скрыться в Киеве. Мария, которая только что родила третьего ребёнка, сына Ивана, последовала за ним, бросив остальных своих детей на попечение бывшего мужа и своей матери. В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве предположительно из-за финансовых разборок.
В 2023 году Мария Максакова оказалась в центре внимания из-за обвинений в пособничестве терроризму и дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. В результате чего была внесена в список иностранных агентов. В настоящее время дочь Людмилы Максаковой проживает в Карпатах и стремится получить гражданство Украины. Она воспитывает своего маленького сына в соответствии с национальными традициями Украины, и зовут его теперь Иванко.
Людмила Максакова по-прежнему работает в театре имени Евгения Вахтангова, а также преподает актерское мастерство в Театральном институте имени Щукина. Кинокарьера Максаковой с годами не встала на паузу. В 2022 году она исполнила главную роль в драме «Номинация» и короткометражном фильме «Ренессанс». Кроме того, актриса — замечательная бабушка и воспитывает двоих детей Марии: 20-летнего Илью и 16-летнюю Людмилу.
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Детство актрисы
Людмила Максакова (Фото: РИА Новости/В. Ковальский)
Людмила Васильевна появилась на свет 26 сентября 1940 года в городе Москва. Её родителями были Александр Александрович Волков, баритон Большого театра, и Мария Петровна Максакова, оперная певица, солистка Большого театра. Отец после рождения дочери отказался от родительских прав и эмигрировал в Америку.
В детстве мама отдала девочку в музыкальную школу, где она стала осваивать виолончель и вокал. Помимо музыки, Людмила посвящала своё время изучению иностранных языков. В часы досуга она увлекалась вышивкой и кулинарией. Тогда будущая актриса намеревалась освоить профессию переводчика. Однако после просмотра одной французской пьесы она была настолько впечатлена, что у неё возникло твёрдое намерение стать актрисой.
В 1961 году Людмила Максакова стала выпускницей Театрального училища имени Бориса Щукина. После получения диплома она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где работает и по сей день.
Личная жизнь
Первым супругом Людмилы Максаковой был художник Феликс-Лев Збарский. Она покорила его своей красотой и обаянием. Он оставил свою жену, которая была манекенщицей, и начал встречаться с Людмилой. В 1970 году у них родился сын Максим. Однако их отношения не сложились из-за ревности и вспыльчивости художника. После разрыва с Людмилой Збарский начал роман с Марианной Вертинской, а в конце 80-х годов эмигрировал в США, где и прожил остаток своей жизни.
Микаэл Таривердиев (Фото: РИА Новости/Виталий Карпов)
История любви с Микаэлем Таривердиевым длилась три года, но закончилась трагически. В 1967 году пара попала в аварию, сбив на машине 16-летнего пешехода. Таривердиев ехал слишком быстро и не успел заметить юношу, который переходил дорогу. После столкновения он продолжил движение в состоянии шока. Его автомобиль остановила «Волга», водитель которой стал свидетелем происшествия. Таривердиев вернулся на место аварии, где его уже ждали сотрудники дорожной полиции, милиция и бригада скорой помощи, пытавшаяся реанимировать молодого человека. Юноша прожил ещё три дня, после чего скончался. Музыкант был арестован на два года. На этом роман Максаковой и Таривердиева завершился.
Второй супруг — математик и немецкий предприниматель Петер Игенбергс. В 1977 году у них родилась дочь Мария. Игенбергс и Максакова прожили вместе более 40 лет, но в 2018 году муж актрисы ушёл из жизни. Когда у Петера случился инсульт, Людмила была в отчаянии. Она тяжело переживала потерю любимого человека, с которым прожила столько счастливых лет.
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Сын мошенник, а дочь иногент
Максим Максаков изначально носил фамилию своего отца, но после того как он переехал в США, Людмила Максакова через суд добилась того, чтобы ребёнок был записан на её фамилию. После окончания вуза молодой человек занялся рекламным бизнесом. В 2013 году ему было предъявлено обвинение в присвоении бюджетных денег. Решением суда он был помещён под домашний арест, а наказание было назначено в виде условного срока.
После всех событий сын Максаковой смог преодолеть трудности и вернуться к нормальной жизни. Максим Максаков был дважды в браке. В первый раз он женился на дочери бывшего посла СССР в США Екатерине Добрыниной. В этом браке у них родились двое детей — сын Пётр и дочь Анна. Во втором браке дочь Василиса. Максим проводит большую часть времени со своей новой семьёй в Италии.
Мария Максакова достигла высот в оперном искусстве и выступала на сцене Большого театра. Взаимоотношения с матерью начали стремительно ухудшаться, когда в жизни дочери возник Владимир Тюрин, известный в криминальных кругах. От него у неё родились двое детей — дочь Людмила и сын Илья. Потом Марию заинтересовала политика, и она вступила в ряды «Единой России», став депутатом Госдумы.
Мария Максакова и её супруг Денис Вороненков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2015 году Мария вышла замуж за Дениса Вороненкова, который в то время был депутатом и подозревался в финансовых махинациях. В результате он мог утратить свой депутатский иммунитет. Он решил скрыться в Киеве. Мария, которая только что родила третьего ребёнка, сына Ивана, последовала за ним, бросив остальных своих детей на попечение бывшего мужа и своей матери. В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве предположительно из-за финансовых разборок.
В 2023 году Мария Максакова оказалась в центре внимания из-за обвинений в пособничестве терроризму и дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. В результате чего была внесена в список иностранных агентов. В настоящее время дочь Людмилы Максаковой проживает в Карпатах и стремится получить гражданство Украины. Она воспитывает своего маленького сына в соответствии с национальными традициями Украины, и зовут его теперь Иванко.
В 84 жизнь все еще продолжается
Людмила Максакова по-прежнему работает в театре имени Евгения Вахтангова, а также преподает актерское мастерство в Театральном институте имени Щукина. Кинокарьера Максаковой с годами не встала на паузу. В 2022 году она исполнила главную роль в драме «Номинация» и короткометражном фильме «Ренессанс». Кроме того, актриса — замечательная бабушка и воспитывает двоих детей Марии: 20-летнего Илью и 16-летнюю Людмилу.
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