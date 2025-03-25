Мария Миронова поддержала не проронившую ни слезинки Марию Голубкину на похоронах её матери

Мария Голубкина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Мария Миронова в траурном наряде пришла на похороны супруги своего отца Андрея Мирнова.
Дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова не смогла оставить свою сводную сестру Марию без поддержки на похоронах её матери Ларисы Голубкиной, которой не стало 22 марта из-за рака крови.
Актрису похоронили на Троекуровском кладбище, что удивило поклонников, которые были уверены, что Голубкина будет покоиться рядом с супругом на Ваганьковском кладбище.
В последнее время сводные сёстры начали близко общаться, и именно Мария Миронова стала поддержкой для Марии Голубкиной, которая стойко держалась на отпевании и даже не проронила ни одной слезинки. Правда, в какой-то момент она всё же подозвала к себе стоящую поодаль сестру, которая встала рядом с ней для оказания поддержки.
Мария Миронова (фото: Telegram @maria_mironova_official)
К слову, в начале церемонии отпевания священник дал понять, что покойная Лариса Голубкина была верующим человеком и часто посещала Храм Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах, в котором проходило прощание.
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Актрису похоронили на Троекуровском кладбище, что удивило поклонников, которые были уверены, что Голубкина будет покоиться рядом с супругом на Ваганьковском кладбище.
В последнее время сводные сёстры начали близко общаться, и именно Мария Миронова стала поддержкой для Марии Голубкиной, которая стойко держалась на отпевании и даже не проронила ни одной слезинки. Правда, в какой-то момент она всё же подозвала к себе стоящую поодаль сестру, которая встала рядом с ней для оказания поддержки.
Мария Миронова (фото: Telegram @maria_mironova_official)
К слову, в начале церемонии отпевания священник дал понять, что покойная Лариса Голубкина была верующим человеком и часто посещала Храм Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах, в котором проходило прощание.
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Анастасия Чинкова