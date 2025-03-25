Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды простились с Ларисой Голубкиной

Церемония прощания с Ларисой Голубкиной (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды попрощались с Ларисой Голубкиной, которой не стало 22 марта.
Актриса скончалась в минувшую субботу от рака крови. Ей было 85 лет. Прощание и отпевание прошли во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах.
Около храма был установлен чёрно-белый портрет Ларисы Голубкиной, рядом с которым несколько венков – от Минобороны, Следственного комитета, а также лично от телеведущего Андрея Малахова, который и сообщил о смерти артистки, с которой много лет дружил.
Малахов вышел из храма со слезами на глазах и признался, что не сможет дать комментарии.
На отпевание также приехала Мария Миронова. Её отец, знаменитый актёр Андрей Миронов, был мужем Голубкиной. Сейчас актриса стремится поддержать свою сводную сестру Марию Голубкину в столь тяжёлое дня неё время.
Также траурную церемонию посетила вдова режиссёра Владимира Меньшова, Вера Алентова.
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Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной
Умерла вторая жена Андрея Миронова, актриса Лариса Голубкина
Около храма был установлен чёрно-белый портрет Ларисы Голубкиной, рядом с которым несколько венков – от Минобороны, Следственного комитета, а также лично от телеведущего Андрея Малахова, который и сообщил о смерти артистки, с которой много лет дружил.
Малахов вышел из храма со слезами на глазах и признался, что не сможет дать комментарии.
На отпевание также приехала Мария Миронова. Её отец, знаменитый актёр Андрей Миронов, был мужем Голубкиной. Сейчас актриса стремится поддержать свою сводную сестру Марию Голубкину в столь тяжёлое дня неё время.
Также траурную церемонию посетила вдова режиссёра Владимира Меньшова, Вера Алентова.
«У меня остались самые замечательные воспоминания. Она была приглашенной актрисой, поэтому виделись мы не так часто. Уходит наше поколение. Жаль, но, к сожалению, это естественный процесс. Мы общались, только когда встречались на спектаклях. В последний раз это было года два назад. У нас не очень принято рассказывать о том, как мы себя чувствуем. Естественно, когда человеку много лет, то по-всякому бывает», – отметила звезда фильма «Москва слезам не верит».На церемонии прощания был и Александр Стриженов с супругой Екатериной Стриженовой. Недавно режиссёр пережил смерть отца.
«Есть ощущение, что уходят родители. Прекрасное поколение... Остаются воспоминания о чудесных талантливых людях, их роли в кино, в театре, посиделки, романсы – Лариса Ивановна волшебно пела! Боль и грусть, потому что это неминуемо происходит. Мы, видимо, следующие... я имею в виду своё поколение...», – высказался Стриженов.Ларису Голубкину похоронят не на Ваганьковском кладбище, где находится могила Андрея Миронова, а на Троекуровском, где также похоронены многие известные люди.
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Умерла вторая жена Андрея Миронова, актриса Лариса Голубкина
Анастасия Чинкова