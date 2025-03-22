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«Марусе позвонили, она ушла, а я читала её текст»: Миронова рассказала, что Голубкина узнала о смерти матери на сцене

Мария Миронова сообщила, что Мария Голубкина узнала о смерти мамы на сцене
Мария Голубкина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария Голубкина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сегодня утром не стало народной артистки России Ларисы Голубкиной. У актрисы осталась дочь Мария.
Родственники артистки пока не комментировали её смерть. Хранит молчание и Мария Голубкина.

Однако своими чувствами о произошедшем поделилась сводная сестра актрисы Мария Миронова. Она рассказала, что о смерти матери Голубкина узнала прямо во время репетиции постановки, в которой играет вместе с ней. На этой же сцене в течение 60 лет играла и Людмила Ивановна.
Мария Миронова (фото: Telegram @maria_mironova_official)

«Сегодня, одному Богу ведомым стечением обстоятельств, мы оказались с Марусей Голубкиной на сцене Театра Российской Армии, на прогоне перед нашей премьерой „Синей птицы“ – спектакля, который я задумывала как посвящение нашим родителям…», – поделилась Миронова.
Мария отметила, что её сводной сестре позвонили в момент, когда она читала главу «Прощание» под арию Баха. Актриса ушла, а когда вернулась, объявила о смерти мамы.

Дочь Ларисы Голубкиной, Мария Голубкина, родилась вне брака. После актриса вышла замуж за Андрея Миронова, который удочерил девочку.

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Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

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«Сегодня я родила!»: исполнительница хита «Russian Girl» Женя Любич стала многодетной мамой
Певица Женя Любич стала мамой в третий раз
22 марта 2025, 16:39

Женя Любич (фото: Telegram @jenia_lubich)

Женя Любич сегодня сообщила, что её семья официально стала многодетной. Певица опубликовала беременные фотографии.
В субботу, 22 марта, исполнительница хита «Russian Girl» празднует 41-летие. В связи с праздником артистка поделилась с фанатами радостной новостью. Прямо со сцены Любич сообщила, что родила третьего ребёнка.

«А вы догадывались о том, что последние 9 месяцев я находилась в ожидании чуда? Сегодня это чудо произошло! Как думаете, кто пришёл в нашу семью – мальчик, или девочка? Я сама до последнего не знала ответ, но я его чувствовала, и интуиция меня не подвела...», – заявила Женя.
Все девять месяцев певица тщательно скрывала положение. При этом она продолжала выступать.

Также Любич рассказала, что третья беременность стала сюрпризом и для неё, и для её мужа. Тем не менее, супруги обрадовались. Женя убеждена, что, несмотря на высокую загруженность на работе, они с мужем справятся с воспитанием малыша. К слову, пол ребёнка певица пока решила оставить в тайне.

«Приход в нашу жизнь третьего малыша – это в первую очередь про любовь для нас обоих! Признаться, по правде с каждым новым ребёнком мы становимся всё больше и больше одной командой, мы становимся более зрелыми и сплоченными! И это счастье, когда дети объединяют!», – поделилась певица в беседе с изданием StarHit.
Женя Любич замужем за исполнительным директором концертной компании «Артлайф» Дмитрием Кончаковским. В браке также родились сын и дочь – Александру сейчас три года, а Анне – семь лет.

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Обеспечивал бывших жен и уехал жить к дочери: что Федор Бондарчук оставит Паулине Андреевой после развода
22 марта 2025, 16:31

Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Накануне 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. В своем сообщении они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется. История любви и разлуки Бондарчука и Андреевой — в материале «Радио 1».

Развод с первой женой и знакомство с Паулиной

О разводе с режиссером после 25 лет брака также официально через соцсети объявила его первая супруга Светлана весной 2016 года. Тогда пара давно не жила вместе, но Федор собирался в июне в Сочи на «Кинотавр» с новой возлюбленной — Паулиной. Поэтому нужно было рассказать публике о разрыве. Актрису Паулину Андрееву тут же назвали «разлучницей».

«Мы расстались со Светланой не за месяц до начала моего нового романа, а за несколько лет. Развод не оформляли, но вместе уже не были долгое время. Никто меня из семьи не уводил. Со Светланой мы остались в хороших отношениях. Я считаю, что это правильно, когда люди не лгут себе и друг другу, а говорят прямо, что готовы к переменам», — выступил в защиту новой возлюбленной Бондарчук.

В то время актрису обсуждали долго и громко. Про Федора писали, что он сильно влюблен.

«Появление Паулины повлияло в целом на мою жизнь. Я впервые стал жить для себя», — отмечал режиссер.

Светлана Бондарчук (Фото: Инстаграм* @a030aa)


Бондарчук рассказывал, что впервые увидел Паулину в спектакле «№13D», на премьеру новой версии которого его пригласил Игорь Верник.

«И там я заметил актрису Паулину Андрееву — она сильно выделялась. Актриса, за которой интересно наблюдать. Паулина на сцене сочетала в себе красоту, комедийность, и космическую скорость. Вообще на мой взгляд у нее редкая театральная фактура. А дальше был кинорынок в Сочи, где Саша Цекало представлял свой проект «Саранча». А это такой психологический триллер со множеством откровенных сцен, в котором главные роли играли Петр Федоров и Паулина Андреева. И эта смелая роль тоже выделила для меня Паулину. А потом Москва зашумела по поводу сериала «Метод». Я его, кажется, самым последним посмотрел. А потом мы познакомились», — поделился режиссер.

Три года до свадьбы Бондарчук и Андреева проводили все свободное время вместе, Федор похудел и стал чаще улыбаться.

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Муж ушел к Лике Нифонтовой, а дочь стала знаменитой актрисой: почему мать Александры Урсуляк отодвинула карьеру на второй план?

Первая супруга режиссера Светлана тогда побеседовала с журналистами и рассказала о причинах и последствиях расставания. Она после развода получила квартиру на Патриарших прудах в Ермолаевском переулке.

«Прожить 27 лет на Рублевке под защитой и прицелом мощнейшего клана Бондарчуков — и оказаться вдруг совершенно одной в трехстах квадратных метрах», — рассуждала Светлана.

Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Балет»)


Женщине пришлось неподалеку арендовать квартиру для нарядов — не помещались.

Бывшая жена Федора призналась, что последние несколько лет они сталкивались с трудностями в отношениях. Потом их настиг кризис, из которого они не смогли выбраться.

«Наверное, мне страшнее, чем Федору. Но мы приняли это решение. Это был единственный способ сохранить себя и нас», — объясняла она.

В то время принять сложное решение невольно помог их сын Сергей.

«Вы должны разобраться. Либо вместе, либо нет», — подчеркнул сын Бондарчука.

На супругов эти слова подействовали.

Через некоторое время Светлана встретила новую любовь. Она вышла замуж за бизнесмена, дизайнера Сергея Харченко в 2020 году. К слову, девичью фамилию Светлана Рудская никогда официально не меняла, но работает под фамилией Бондарчук. Два года назад у Светланы и Сергея появился сын Петр.

Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «The Телки»)

Свадьба и слухи о разрыве

В 2019 году режиссер и актриса расписались в Москве на сцене домашнего театра Юсуповского дворца, а свадьбу провели в Санкт-Петербурге. На торжество приехало порядка 200 гостей. Регистрировал брак Константин Хабенский. Первый танец Бондарчук и Андреева исполнили под композицию «Хлопья летят наверх» FEDUKа. А свадьбу своих друзей вел звездный тамада Игорь Верник.

Следующее знаковое событие в их семейной жизни — появление сына Ивана Бондарчука 2 марта 2021 года.

До 2023 года все говорили, что пара счастлива. Отмечали, что режиссер помолодел (даже внешне) от позитивных перемен в жизни.

Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Филатов»)


С 2024 года слухи о разрыве супругов стали появляться все чаще, официально Бондарчук и Андреева не комментировали личную жизнь. Полгода назад судачили, что причиной расставания по женской инициативе стали: то «творческие разногласия», то «общественно-политические».

Что произошло на самом деле — неизвестно. Говорили, что они оказались разными людьми: актриса любит писать сценарии в уединении, домоседка, ей хватает семьи. Ее муж обожает гостей, общение.

Сплетничают, что Бондарчук пока одинок — он ни с кем не встречался после разрыва с Андреевой. Но все уверены, что Федор долго в холостяках ходить не станет. Практически год ему приписывали романы с красотками, дошло дело до экс-подруги и матери ребенка Павла Табакова актрисы Софьи Синицыной. Но все это были домыслы.

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Имущество Федора Бондарчука

Светское общество полагает, что Федор Бондарчук будет полностью обеспечивать и сына, и вторую экс-супругу. И с работой поддержит. За годы союза с режиссером Андреева продвинулась в карьерном плане — сейчас она не только актриса, но и успешный сценарист.

Светлана Бондарчук (Фото: Инстаграм* @a030aa)


Судачат, что сейчас Федор находится в своем подмосковном доме. Там же живет и его дочь от первого брака, за которой необходим медицинский уход — у 25-летней Варвары с рождения проблемы со здоровьем.

Еще от первого брака у Бондарчука есть взрослый сын — 33-летний Сергей разведен, воспитывает двух дочерей. Режиссер обеспечил его отдельным жильем. После развода по соглашению экс-супруга Светлана получила из совместно нажитого помимо квартиры в центре столицы еще и денежные отчисления. Однако они перечислялись не ежемесячно, а после выхода каждого нового проекта.

Особняк, откуда ранее вывозила вещи Светлана, располагается в деревне Раздоры (Рублево-Успенское шоссе) — два этажа, участок больше 30 соток. Там долгие годы находилась дача легендарного Сергея Бондарчука, поэтому его сын Федор и приобрел в свое время рядом землю и отстроил свое жилище. Скорее всего, Андреева тоже вывезла свои вещи из того дома.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @_paulina_andreeva_)


Сплетничают, что Паулина с сыном живет и в московской квартире семьи, и в питерской. Несколько лет назад режиссер переезжал в Санкт-Петербург, где работал. Однако в 2024 году Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Еще в 2024 году Федор вернулся в столицу, а Паулина с сыном некоторое время жила в Санкт-Петербурге. К слову, квартиру в центре Москвы Бондарчук купил за год до заключения брака. Поговаривают, что Андрееву с сыном он без крыши над головой уж точно не оставит, а брачный договор они не заключали. Все продолжают дружить, общаться, воспитывать сына.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история», — написали Федор и Паулина в соцсетях.

Некоторые поклонники продолжает верить, что Бондарчук и Андреева помирятся.

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Кальянная, два капучино на кокосовом молоке и «Майбах»: раскрыт гонорар и райдер МакSим
МакSим установила цену за концерт в 4,5 млн рублей и убрала алкоголь из райдера
22 марта 2025, 16:31

МакSим (Фото: Инстаграм* @maksimartist)

41-летняя певица МакSим (Марина Максимова) берет за свой концерт 4,5 млн рублей. Автограф знаменитости обойдется в 10 долларов, сообщил Телеграм-канал Ural Mash
За 45-минутный концерт артистки придется заплатить 4,5 млн рублей. МакSим хочет, чтобы в аэропорту ее ждал тонированный «Майбах» или премиальный автомобиль не старше 2019 года. Ее музыкантам нужно предоставить автобус или минивэн аналогичной марки.

В случае пробок или, если до места ехать больше двух часов, МакSим и ее команду забирают на вертолете. В случае невыполнения такого условия придется заплатить миллион. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» и ее коллеги живут в пятизвездочном отеле. Максимова — в двухкомнатном люксе.

Организатор обязан предоставить аппаратуру, инструменты и подготовить три гримерки. В них певица просит поставить лак для волос, 32 бутылки воды в стекле, соевое молоко, арбуз, имбирь, варенье и два капучино на кокосовом молоке. Все это МакSим ожидает увидеть в гримерке за два часа до выхода на сцену. Спиртное на площадке строго запрещено.

После концерта Макимовой нужна кальянная с VIP-комнатой и крепким табаком.

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«Сиделки менялись раз в месяц, потому что не выдерживали»: последние месяцы жизни Ларисы Голубкиной
22 марта 2025, 16:16

Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

22 марта стало известно о смерти российской актрисы, певицы и телеведущей Ларисы Голубкиной. Народная артистка ушла из жизни после долгой болезни в возрасте 85 лет. О жизни актрисы и о причинах её безвременного ухода читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Лариса Ивановна Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного Ивана Павловича и закройщицы Клавдии Михайловны Голубкиных. Она с детства увлекалась искусством, пела и участвовала в школьной самодеятельности.
Отец не одобрял ее стремление стать артисткой, считая эту профессию легкомысленной и фривольной. Однако Голубкина окончила музыкальное училище и ГИТИС и начала работать в Центральном академическом театре Советской Армии, где проработала всю жизнь.

Народная артистка


Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

Будучи студенткой второго курса, Голубкина получила предложение от Эльдара Рязанова сыграть главную роль в фильме «Гусарская баллада». Роль Шурочки Азаровой принесла ей большую популярность. В дальнейшем она сыграла Риту в «Дне счастья», директора ресторана в «Дайте жалобную книгу», Царицу в «Сказке о царе Салтане», Зою в «Освобождении» и других любимых зрителю фильмах.

С 1960-х годов артистка активно выступала на сцене, исполняя русские романсы и песни советских композиторов. В 1991 году она дала первый сольный концерт в Москве, а в 1992 году выпустила альбом с романсами. Лариса Ивановна работала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина и была постоянным членом жюри Всероссийского конкурса актёрской песни имени Андрея Миронова.

Голубкина вела программы «Утренняя почта» и «Артлото» и участвовала в популярных шоу. В 1973 году Лариса Ивановна была удостоена почётного звания заслуженной артистки РСФСР, а в 1991 году — народной артистки РСФСР. Кроме того, Голубкина дважды была награждена орденом «Знак Почёта» за выдающиеся достижения в сфере советского театра. В 2000 году она получила орден Дружбы, а в 2005 году — орден Ломоносова.

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Личная жизнь


Лариса Голубкина и Андрей Миронов (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

Лариса Голубкина встретила свою главную любовь в кругу друзей. Андрей Миронов сделал ей предложение практически сразу после знакомства, но она отказала ему. Счастье с актёром она обрела только спустя десять лет, когда оба пережили неудачные браки и имели детей. Они были счастливы с 1977 по 1987 год. Голубкина была заботливой женой до самой смерти Миронова и после не искала новых отношений.

До встречи с Мироновым Голубкина была в незарегистрированном браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. В 1973 году у них родилась дочь Мария, но кто её биологический отец, неизвестно. В разное время в качестве отца называли продюсера Алекса Московича, Владимира Досталя и Алексея Баталова. В документах Марии отцом был записан Щербинский-Арсеньев, но после он настоял на том, чтобы его фамилию убрали из свидетельства о рождении. Миронов удочерил Марию и стал для нее единственным настоящим отцом.

Причина смерти


Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

В 2014 году у Ларисы Голубкиной диагностировали онкологическое заболевание, актриса всеми силами боролась с заболеванием, успешно прошла курс химиотерапии. Заболевание сказалось на циркуляции крови в мозге, что привело к серьёзным нарушениям зрения и слуха артистки. Несмотря на это, Лариса Ивановна продолжала работу.

В 2020 году актриса после падения сломала шейку бедра и после этого уже не могла выходить на сцену. В 2023 году Голубкина перенесла ковид, а в октябре 2024 года у неё обнаружили болезнь Вальденстрема — неизлечимое злокачественное заболевание.

По словам дочери Марии, проблемы со здоровьем у матери начались около пяти лет назад. Лариса Голубкина в последнее время не вставала с постели, ей оказывали паллиативную помощь.

«Она не ходит, у нее волос уже практически нет. Она лежит, у нее сиделка, которая меняется один раз в месяц, потому что они не выдерживают, очень тяжело. У меня сердце просто разрывается. Ты сидишь, думаешь: «только что чуть не умерла». Тебе врач говорит: «Она сейчас умрет, у нее метастазы». Потом ей делают МРТ — у нее метастаз нет», — рассказывала дочь актрисы в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

В январе текущего года здоровье актрисы резко ухудшилось, Лариса Ивановна стремительно теряла в весе и буквально жила на обезболивающих препаратах. 22 марта сердце народной артистки остановилось.

«Лариса умерла. Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 кг, счёт шёл на часы. Где хоронить будут, не знаю, к Андрею, наверное. Хотя мама её похоронена тоже на Ваганьково, памятник роскошный у неё. Я был там с Ларисой, она маму очень любила, всегда шла на две могилы — сначала к Андрею, потом к маме — она совсем рядом со входом на кладбище. Прости за всё, прощай, люблю», — написал в своем блоге Станислав Садальский.

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#шоу
#актриса
#статьи
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Треш-стример Меллстрой получил повестку на допрос в посольство России в Черногории
Mash: Меллстрою направили повестку на допрос в правительство РФ в Черногории
22 марта 2025, 16:03

Андрей Бурим (фото: Telegram @tellstroytm)

Треш-стримеру Меллстрою (настоящее имя – Андрей Бурим) пришла повестка с требованием явиться на допрос в посольство России в Черногории. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
МВД России через дипломатов связалось с местными властями и направило Буриму уведомление о вызове в органы в ближайшее время. На фоне скандала с автосалоном Jetcar, владельца которого стример собирался кинуть на полмиллиарда рублей, следователи заинтересовались тем, что в 2020 году он избил девушку прямо на стриме. Тогда у пострадавшей Алёны Ефремовой обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Вероятнее всего, Меллстрой не посещал шестимесячные исправительные работы, назначенные ему судом по статье о побоях УК РФ.

Также уточняется, что аналогичные повестки пришли матери и брату Бурима, которые проходят свидетелями по делу об отмывании и легализации денежных средств. Им необходимо прибыть в посольство на следующей неделе.

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