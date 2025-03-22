«Марусе позвонили, она ушла, а я читала её текст»: Миронова рассказала, что Голубкина узнала о смерти матери на сцене

Мария Голубкина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сегодня утром не стало народной артистки России Ларисы Голубкиной. У актрисы осталась дочь Мария.
Родственники артистки пока не комментировали её смерть. Хранит молчание и Мария Голубкина.
Однако своими чувствами о произошедшем поделилась сводная сестра актрисы Мария Миронова. Она рассказала, что о смерти матери Голубкина узнала прямо во время репетиции постановки, в которой играет вместе с ней. На этой же сцене в течение 60 лет играла и Людмила Ивановна.
Мария Миронова (фото: Telegram @maria_mironova_official)
Дочь Ларисы Голубкиной, Мария Голубкина, родилась вне брака. После актриса вышла замуж за Андрея Миронова, который удочерил девочку.
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Однако своими чувствами о произошедшем поделилась сводная сестра актрисы Мария Миронова. Она рассказала, что о смерти матери Голубкина узнала прямо во время репетиции постановки, в которой играет вместе с ней. На этой же сцене в течение 60 лет играла и Людмила Ивановна.
Мария Миронова (фото: Telegram @maria_mironova_official)
«Сегодня, одному Богу ведомым стечением обстоятельств, мы оказались с Марусей Голубкиной на сцене Театра Российской Армии, на прогоне перед нашей премьерой „Синей птицы“ – спектакля, который я задумывала как посвящение нашим родителям…», – поделилась Миронова.Мария отметила, что её сводной сестре позвонили в момент, когда она читала главу «Прощание» под арию Баха. Актриса ушла, а когда вернулась, объявила о смерти мамы.
Дочь Ларисы Голубкиной, Мария Голубкина, родилась вне брака. После актриса вышла замуж за Андрея Миронова, который удочерил девочку.
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Анастасия Чинкова