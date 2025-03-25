Венок от Андрея Белоусова и могила рядом с Добровольской: скандал с захоронением Ларисы Голубкиной и церемония прощания, видео

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
22 марта не стало Народной артистки Ларисы Голубкиной. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет после долгой борьбы с тяжелой болезнью. О том, как проходит церемония прощания с актрисой, расскажет «Радио 1».
Смерть Ларисы Голубкиной
Лариса Голубкина запомнилась зрителям своей дебютной ролью Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» и была второй женой актера Андрея Миронова. Жизнь актрисы прервала болезнь — рак крови третьей степени. Лариса Ивановна сильно страдала от недуга, который лишил её сил: она заметно похудела, испытывала постоянную слабость и в последнее время не могла покинуть постель.
Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Скандал с местом захоронения Ларисы Голубкиной
25 марта в Москве состоялись Церемония прощания и отпевание артистки в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Изначально планировалось, что прощание с Голубкиной состоится в Театре Армии, где она проработала 60 лет, но в воскресенье родственники приняли решение изменить место проведения церемонии.
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Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище, а не на Ваганьковском, где находится могила её супруга, актёра Андрея Миронова. Это решение вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Коллеги артистки и сотрудники кладбища отметили, что для подзахоронения рядом с Мироновым потребуется добавить имя Голубкиной на уже установленный памятник, так как там нет места для нового. Родственников умершей это не устроило.
Как прошла церемония прощания с Ларисой Голубкиной
На прощание с народной артисткой пришли ее коллеги — актеры театра, а также ведущий Андрей Малахов, актриса Людмила Максакова и многие другие. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отправил венок в честь прощания с Ларисой Голубкиной. Известно, что актрису похоронят рядом с могилой Евгенией Добровольской.
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Анастасия Хохлова