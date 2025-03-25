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Венок от Андрея Белоусова и могила рядом с Добровольской: скандал с захоронением Ларисы Голубкиной и церемония прощания, видео

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

22 марта не стало Народной артистки Ларисы Голубкиной. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет после долгой борьбы с тяжелой болезнью. О том, как проходит церемония прощания с актрисой, расскажет «Радио 1».

Смерть Ларисы Голубкиной


Лариса Голубкина запомнилась зрителям своей дебютной ролью Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» и была второй женой актера Андрея Миронова. Жизнь актрисы прервала болезнь — рак крови третьей степени. Лариса Ивановна сильно страдала от недуга, который лишил её сил: она заметно похудела, испытывала постоянную слабость и в последнее время не могла покинуть постель.

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Скандал с местом захоронения Ларисы Голубкиной


25 марта в Москве состоялись Церемония прощания и отпевание артистки в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Изначально планировалось, что прощание с Голубкиной состоится в Театре Армии, где она проработала 60 лет, но в воскресенье родственники приняли решение изменить место проведения церемонии.

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Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище, а не на Ваганьковском, где находится могила её супруга, актёра Андрея Миронова. Это решение вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Коллеги артистки и сотрудники кладбища отметили, что для подзахоронения рядом с Мироновым потребуется добавить имя Голубкиной на уже установленный памятник, так как там нет места для нового. Родственников умершей это не устроило.

Как прошла церемония прощания с Ларисой Голубкиной


На прощание с народной артисткой пришли ее коллеги — актеры театра, а также ведущий Андрей Малахов, актриса Людмила Максакова и многие другие. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отправил венок в честь прощания с Ларисой Голубкиной. Известно, что актрису похоронят рядом с могилой Евгенией Добровольской.


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Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к весне
Автоэксперт Кадаков: после зимы нужно почистить салон и кузов машины
25 марта 2025, 11:30

Фото: iStock/Anna Eremeeva

Зимние заморозки постепенно отступают, а это значит, что настало время задумываться о подготовке машины к весне.
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, как подготовить машину к летнему сезону.

«Можно никак не готовить машину ни к летнему сезону, ни к зимнему сезону, но при одном условии — если авто в нормальном техническом состоянии, если вы за ним следите, вовремя проводите технический осмотр и меняете масло. Шины, конечно, надо поменять, но это и так все знают», — сказал эксперт.

По его словам, современный автомобиль не требует специальной подготовки.

«Щётки, например, меняются по износу. Мыть автомобиль надо всегда, но после зимы можно тщательнее почистить салон, хорошенько отмыть кузов. Масло меняем, но все-таки по пробегу. В остальном я не вижу необходимости как-то специально готовить машину», — объяснил Кадаков.

Он добавил, что все нужно делать своевременно и без спешки.

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Умер ведущий телепрограммы «Времечко» Константин Цивилев
25 марта 2025, 11:23

Константин Цивилев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Ушел из жизни ведущий телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев. Ему было 59 лет. Информация об этом появилась на его личной странице в Facebook*.
Сообщение о смерти Цивилева было опубликовано вечером в понедельник, 24 марта. Причина смерти не указывается. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания.

Цивилев родился в Москве 1 мая 1965 года. Он работал редактором отдела сатиры и юмора на радио, был корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», вел передачу «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». За время своей карьеры Цивилев снял более тысячи сюжетов для телевидения.

Также Константин снимал документальные фильмы для канала «Столица» из цикла «Городские истории» и стал автором четырех книг.

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* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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Автоэксперт рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на автомобиле
Автоэксперт Кадаков: зимние шины можно менять в мае
25 марта 2025, 10:47

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Первый весенний месяц подходит к концу, погода периодически балует москвичей и жителей области солнцем и теплом, однако про постоянство говорить пока не приходится. Что делать водителям, которые спешат менять шины? Повременить, или уже можно?
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, что в «переобувке» машины важно, как автомобиль эксплуатируется и где.

«Погода разная, расстояния большие, розы ветров. Главное здесь — прогнозы гидрометцентра и свои собственные глаза. Если вы понимаете, что установилась теплая погода и возврата к снегу и гололеду не будет, то можно переобуваться. Но лучше не спешить, потому что весенняя переобувка не такая критичная, как, например, осенняя», — сказал эксперт.

По его словам, весной горожан никто не торопит переобуваться, но вряд ли найдутся водители, которые будут в мае ездить на шипованных шинах.

«Что шины изнашиваются сильно — это старый миф. Но если вы по июльской 30-градусной жаре будете ездить на мягкой зимней резине, то да — будете отжигать в каждом повороте с визгом, шины будут истираться. Но сейчас не такая жара», — объяснил Кадаков.

Он вспомнил момент, когда в конце февраля стояла теплая солнечная погода, и люди бросили менять резину, а потом — аварии на дорогах и ремонт автомобиля.

«Я последние несколько сколько лет переобуваюсь чуть ли не в мае, потому что заморозки еще. Как правило, у нас в конце апреля выпадает снег», — поделился специалист.

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Женщина раскрыла измену мужа с помощью одного домашнего устройства
Mirror: Женщина раскрыла измену мужа с помощью радионяни
25 марта 2025, 08:42

Фото: iStock/Prostock-Studio

Женщина поделилась своей шокирующей историей, как ей удалось раскрыть измену мужа с помощью простого домашнего устройства — радионяни. Об этом сообщает издание Mirror.
По словам женщины, она забрала своего годовалого сына в гости к бабушке и случайно оставила одну из радионянь включенной. В ходе разговора, который она услышала, её муж признавался в любви другой женщине, а та в ответ выражала свои чувства.

После этого жена поговорила с мужем, который признался в наличии отношений на стороне, но уверял, что они завершены. Женщина продолжила следить за ним через радионяню и вскоре снова услышала разговор с любовницей. Позже она узнала, что любовница приходила к ним домой.

Это откровение стало последней каплей для женщины. Она приняла решение уйти от мужа и забрать ребенка.

«Мне тошно приходить туда и быть рядом с ним, притворяться, что все в порядке, пока я не найду адвоката. Но мне тошно и от мысли, что она снова будет в моем доме», — написала она.

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Глава СРЗП Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России
25 марта 2025, 07:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости внедрения Единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории России. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что пенсионеры не должны чувствовать себя обделенными при пересечении административных границ.
Миронов отметил, что в программе партии содержится предложение о создании Единой социальной карты для граждан России. Эта карта предоставит право на бесплатный проезд в городском транспорте и другие льготы для всех предпенсионеров и пенсионеров, независимо от их постоянного места жительства.

«У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой...практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — пояснил он.

Политик также заявил, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» планируют подготовить законодательную инициативу, направленную на создание Единой социальной карты для пенсионеров России.

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