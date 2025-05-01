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Мария Погребняк о разводе Михаила Галустяна: «Жизнь и счастье не в долгих годах на бумаге»

Мария Погребняк поддержала расставшегося с супругой Михаила Галустяна
Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Новость о разводе юмориста Михаила Галустяна с Викторией Штефанец шокировала многих поклонников. Однако и для селебрити это стало неожиданностью.
О переменах в личной жизни звезды сериала «Наша Russia» решила высказаться и блогер Мария Погребняк.

Она подчеркнула, что заявление Галустяна стало для нее новостью, «от которой замираешь». Со слов Марии, артист и его супруга казались ей парой, «которая прошла через все: от первых шагов Михаила в шоу-бизнесе до воспитания двух прекрасных дочерей».

Однако Погребняк поддержала бывших возлюбленных в их решении.

«Если два взрослых человека понимают, что не могут дать друг другу счастья, — лучше честно признать это, чем годами жить в иллюзиях, особенно когда в сердце уже нет места для компромиссов», — призналась Погребняк в своем Телеграм-канале.

Блогер пожелала Галустяну и Штефанец обойтись без ссор и не делить дочерей, а вместо это посвятить себя поиску «новых форматов любви — пусть даже это будет просто уважение и поддержка». Мария напомнила, что «жизнь и счастье не в долгих годах «на бумаге», а в искренности».

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«Мечта не сбылась»: Виктория Дайнеко недовольна отсутствием дочерей мужа свадьбе
Дайнеко недовольна отсутствием детей жениха на свадьбе
01 мая 2025, 21:07

Виктория Дайнеко (фото: Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко в минувшее воскресенье вышла замуж за 38-летнего бизнесмена Беркели Овезова. Несмотря на то, что артистка уже была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом, от которого воспитывает дочь Елизавету, именно эта свадьба стала для неё первым торжеством с соблюдением всех ритуалов.
Невеста подготовила для торжества дизайнерское платье из нежного натурального шёлка цвета слоновой кости.

Всё было прекрасно, но для полного счастья Виктории не хватило присутствия двух дочерей своего избранника от прежних отношений, которые проигнорировали торжество отца. Дело в том, что Овезов оставил детей и их мать и до сих пор оспаривает через суд размер алиментов на содержание дочерей.

«Мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы все дети присутствовали на мероприятии, но, к сожалению, нам не удалось. Дочек мужа очень не хватало. Больше всего мы их ждали на свадьбе, но мечта не сбылась», – пожаловалась Виктория в беседе с изданием StarHit
Зато её девятилетняя дочь Лиза сделала прекрасный подарок маме – перед самым торжеством они записали дуэтом песню «Белые кораблики» Игоря Матвиенко.

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«Очень подходите друг другу»: подруги беременной визажистки Галустяна делают ставки после его развода
Подруги беременной визажистки Галустяна назвали их хорошей парой
01 мая 2025, 19:51

Михаил Галустян (фото: Instagram* @m_galustyan)

Объявление о разводе 45-летнего Михаила Галустяна с женой Викторией, с которой он прожил 18 лет и воспитывает двоих дочерей, вызвало активные обсуждения в Сети. Многие убеждены, что комик сделал это заявление не просто так.
Дело в том, что, по словам Галустяна, они с супругой развелись ещё в прошлом году, но рассказать об этом он решился только сейчас. Однако такое спонтанное сообщение наводит на мысли о том, что совсем скоро последует объявление о новых отношениях артиста.

Также поклонники уже нашли потенциальную избранницу Галустяна. Ей может быть его визажистка Милана, с которой он знаком уже много лет. К слову, девушка совершенно неожиданно ошарашила фанатов сообщением о беременности. При этом известно, что она не замужем, а в профиле в соцсети можно найти много совместных фотографий с Галустяном.

«Очень подходите друг другу», – написала подруга Миланы под одним из фото с комиком.
Также сообщается, что у девушки уже есть сын, который растёт настоящим красавцем. Поклонницы пишут, что ждут его совершеннолетия и призывают Милану никому не отдавать парня.

«Сейчас на подходе второй. Постараюсь родить такого же красавчика, чтобы всем хватило», – отвечает девушкам потенциальная возлюбленная Галустяна.
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Кристине Орбакайте в ближайшее время могут запретить въезд в Россию
01 мая 2025, 18:35

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Продюсер Сергей Дворцов выдвинул предположение, что певице Кристине Орбакайте могут в ближайшее время запретить въезд в Россию. Об этом он сообщил в беседе с URA.ru.
Шоумен предположил, что причиной для принятия таких мер может быть супруг её матери Аллы Пугачёвой, который уже признан Минюстом РФ иноагентом.

«С завтрашнего дня ужесточают правила, касающиеся иноагентов. А её так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию», – подчеркнул Дворцов.
В настоящее время исполнительница проживает с семьёй в США.

Накануне власти Латвии запретили Орбакайте въезд в страну, заявив, что её присутствие создаёт угрозу для нацбезопасности.

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*запрещён в РФ
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Екатерина Волкова раскрыла, почему купила 14-летней дочери квартиру в Москве
Екатерина Волкова купила дочери квартиру, чтобы у нее было свое пространство
01 мая 2025, 18:10

Екатерина Волкова с дочерью Елизаветой (Фото: Инстаграм* @volkovihome)

Екатерина Волкова сделала дочери роскошный подарок — апартаменты в Москве. Актриса уверена, что собственное жилье поможет девочке в будущем начать самостоятельную жизнь и не бояться совершать ошибки.
Екатерина Волкова полгода молчала о том, что купила недвижимость в столице. Недавно актриса рассказала о радостном событии в личном блоге и отметила, что апартаменты в высотке они с супругом Андреем Карповым приобрели не для себя, а для 14-летней дочери Елизаветы.

Со слов звезды «Ворониных», они с возлюбленным давно хотели, чтобы у девочки был «свой уголок» в Москве. В настоящее время они все вместе проживают в загородном доме, ипотеку за который пара выплачивала несколько лет.

«Мы воспитываем девушку, которая скоро (относительно, но все же) захочет вылететь из родительского гнездышка. Хотим, чтобы она училась, росла и реализовывалась без вопросов «где жить, на что снимать квартиру?» в голове. Чтобы у нее была своя база, надежный тыл и пространство, где можно ошибаться, мечтать и строить планы», — объяснила Волкова в соцсетях.

Екатерина осознает, что им с Андреем вновь придется годами выплачивать ипотеку, но ради будущего Елизаветы они готовы снова войти в эту «игру».

«Если когда-нибудь появляется возможность подарить ребенку свой уголок, я верю, что это стоит сделать», — заключила актриса.

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«Я как Волочкова, никогда не бываю одна»: Таня Терешина рассказала о новой любви и возвращении в шоу-бизнес
Таня Терешина рассказала о возвращении в шоу-бизнес
01 мая 2025, 18:04

Татьяна Терешина (фото: Instagram* @tanya_tereshina)

Последние несколько лет имя Тани Терешиной редко появляется в медиапространстве. Но теперь бывшая солистка группы Hi-Fi решила триумфально вернуться в шоу-бизнес.
Певица, все эти годы занимавшаяся воспитанием детей, откровенно рассказала о личной жизни. За плечами Терешиной брак с бизнесменом Олегом Курбатовым, который младше её на 16 лет. Выяснилось, что сейчас сердце артистки не свободно, но она не спешит вновь связать себя узами брака.

«У меня есть мужчина. У меня всегда есть мужчина. Мне кто-то сказал, что ты как Волочкова – никогда не бываешь одна. Замуж не позвал, но и зачем, я замуж не хочу», – поделилась Терешина в «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко на Musicbox.
Татьяна призналась, что далеко не все старожилы отечественного шоу-бизнеса были рады её возвращению. Но певица отметила, что намерена обзавестись новым кругом общения.

Пока у Терешиной нет насыщенного концертного графика, но, тем не менее, она продолжает жить на широкую ногу.

«У меня вокруг половина людей – жены миллиардеров. Я живу такой красивой жизнью, вам и не снилось. Мне все время что-то дарят», – похвасталась вернувшаяся звезда.
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*запрещён в РФ
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