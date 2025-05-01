Мария Погребняк о разводе Михаила Галустяна: «Жизнь и счастье не в долгих годах на бумаге»

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Новость о разводе юмориста Михаила Галустяна с Викторией Штефанец шокировала многих поклонников. Однако и для селебрити это стало неожиданностью.
О переменах в личной жизни звезды сериала «Наша Russia» решила высказаться и блогер Мария Погребняк.
Она подчеркнула, что заявление Галустяна стало для нее новостью, «от которой замираешь». Со слов Марии, артист и его супруга казались ей парой, «которая прошла через все: от первых шагов Михаила в шоу-бизнесе до воспитания двух прекрасных дочерей».
Однако Погребняк поддержала бывших возлюбленных в их решении.
Блогер пожелала Галустяну и Штефанец обойтись без ссор и не делить дочерей, а вместо это посвятить себя поиску «новых форматов любви — пусть даже это будет просто уважение и поддержка». Мария напомнила, что «жизнь и счастье не в долгих годах «на бумаге», а в искренности».
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Она подчеркнула, что заявление Галустяна стало для нее новостью, «от которой замираешь». Со слов Марии, артист и его супруга казались ей парой, «которая прошла через все: от первых шагов Михаила в шоу-бизнесе до воспитания двух прекрасных дочерей».
Однако Погребняк поддержала бывших возлюбленных в их решении.
«Если два взрослых человека понимают, что не могут дать друг другу счастья, — лучше честно признать это, чем годами жить в иллюзиях, особенно когда в сердце уже нет места для компромиссов», — призналась Погребняк в своем Телеграм-канале.
Блогер пожелала Галустяну и Штефанец обойтись без ссор и не делить дочерей, а вместо это посвятить себя поиску «новых форматов любви — пусть даже это будет просто уважение и поддержка». Мария напомнила, что «жизнь и счастье не в долгих годах «на бумаге», а в искренности».
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Ольга Енгалычева