«Очень подходите друг другу»: подруги беременной визажистки Галустяна делают ставки после его развода

Михаил Галустян (фото: Instagram* @m_galustyan)
Объявление о разводе 45-летнего Михаила Галустяна с женой Викторией, с которой он прожил 18 лет и воспитывает двоих дочерей, вызвало активные обсуждения в Сети. Многие убеждены, что комик сделал это заявление не просто так.
Дело в том, что, по словам Галустяна, они с супругой развелись ещё в прошлом году, но рассказать об этом он решился только сейчас. Однако такое спонтанное сообщение наводит на мысли о том, что совсем скоро последует объявление о новых отношениях артиста.
Также поклонники уже нашли потенциальную избранницу Галустяна. Ей может быть его визажистка Милана, с которой он знаком уже много лет. К слову, девушка совершенно неожиданно ошарашила фанатов сообщением о беременности. При этом известно, что она не замужем, а в профиле в соцсети можно найти много совместных фотографий с Галустяном.
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*запрещён в РФ
Также поклонники уже нашли потенциальную избранницу Галустяна. Ей может быть его визажистка Милана, с которой он знаком уже много лет. К слову, девушка совершенно неожиданно ошарашила фанатов сообщением о беременности. При этом известно, что она не замужем, а в профиле в соцсети можно найти много совместных фотографий с Галустяном.
«Очень подходите друг другу», – написала подруга Миланы под одним из фото с комиком.Также сообщается, что у девушки уже есть сын, который растёт настоящим красавцем. Поклонницы пишут, что ждут его совершеннолетия и призывают Милану никому не отдавать парня.
«Сейчас на подходе второй. Постараюсь родить такого же красавчика, чтобы всем хватило», – отвечает девушкам потенциальная возлюбленная Галустяна.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова