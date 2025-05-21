Мария Погребняк об операции, которую перенес ее младший ребенок: «Лучше на это не смотреть. Я реву»

Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* @mariapoga_))
Мария Погребняк впервые рассказала о недуге младшего сына. Еще блогер призналась, что забеременеть в четвертый раз у нее долго не получалось.
Погребняк родила троих сыновей от экс-супруга, футболиста Павла Погребняка, с которым встретилась еще в школе. Первая беременность оказалась незапланированной. Период ожидания малыша оказался непростым — Мария мучилась и от раннего токсикоза, и от позднего. Потом Погребняк положили на сохранение.
Вторая беременность протекала легко, роды тоже прошли спокойно. А третий ребенок экс-возлюбленных появился на свет в Германии.
Сейчас Погребняк снова замужем. Она заключила брак с Игорем Головинским, от которого блогер родила сына Владимира.
Мария не афишировала, что еще до выписки из роддома у малыша началась желтуха, были плохие показатели билирубина.
Так продолжалось семь дней. Новорожденному стало лучше, но появилась иная проблема — у Владимира стали гноиться глаза. Медик сказал, что необходимо прокалывать слезный канал.
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«Мне говорили, что нужно есть за двоих. Я питалась по 5-6 раз в день – первое, второе, третье, еще и десерт. Набрала больше 32 кг. Таз узкий, я не могла разродиться. Мне вызывали роды на 43 неделе. Мне протыкали пузырь. Ребенок не проходил, мне там разрезали, вытащили. А у ребенка кислородное голодание», — призналась блогер.
Вторая беременность протекала легко, роды тоже прошли спокойно. А третий ребенок экс-возлюбленных появился на свет в Германии.
Сейчас Погребняк снова замужем. Она заключила брак с Игорем Головинским, от которого блогер родила сына Владимира.
Мария не афишировала, что еще до выписки из роддома у малыша началась желтуха, были плохие показатели билирубина.
«Это опасно, нас не хотели выписывать. Нужно было госпитализироваться, наблюдаться, но мы решили забрать домой. Взяли в аренду лампу, под которой ребенок должен находиться. Каждый день закрывали ему глазки, и он должен был «светиться» 20 часов», — рассказала телезвезда.
Так продолжалось семь дней. Новорожденному стало лучше, но появилась иная проблема — у Владимира стали гноиться глаза. Медик сказал, что необходимо прокалывать слезный канал.
«В клинике у меня его забрали. Сказали, что мне лучше на это не смотреть. Я реву. Но его забрали на пять минут, он ничего не понял. А для меня эти пять минут казались вечностью. Для ребенка это безболезненно», — отметила Погребняк в шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа».
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Ольга Енгалычева