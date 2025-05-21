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«Всё равно, что ежа жевать»: Юлия Высоцкая подверглась критике из-за нового рецепта

Юлию Высоцкую раскритиковали из-за пирога с карасями
Юлия Высоцкая (фото: Telegram @vysotskayaofficial)

Юлия Высоцкая (фото: Telegram @vysotskayaofficial)

Телеведущая Юлия Высоцкая приготовила пирог с «самой костлявой рыбой» и подверглась критике. Ролик с рецептом опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» онлайн-кинотеатр KION.
Знаменитость, известная своими сомнительными кулинарными способностями, решила порадовать публику новыми блюдами. В этот раз ей захотелось приготовить Новолялинский пирог с карасями. Такое блюдо было представлено в сериале «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко.

«Новолялинск – это такой город, вымышленный. Он не существует. И рецепт вымышленный. Я фантазирую на эту тему. Слышишь про этот пирог, и аппетит разыграется», – отметила Высоцкая.
Телеведущая показала готовый пирог и предложила поклонникам тоже испечь его и принять участие в конкурсе, опубликовав фото блюда в комментариях под видео. Однако пользователи соцсетей высмеяли рецепт.

«Карась – самая костлявая рыба. Всё равно, что ежа жевать», «Что, больше рыбы на пирог не нашлось? Карася есть невозможно из-за костей, только на любителя, кто умеет есть и не давиться», «Волосы надо убирать под колпак, трясти ими над едой неправильно и негигиенично», «Великий повар, позор вообще. Продукты поганит», – написали комментаторы.
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Служил в спецназе, потратил 500 тысяч на свадьбу и стал секс-символом: где сейчас Александр (Рэмбо) Пушков из «Черного списка»
21 мая 2025, 15:24

Александр «Рэмбо» Пушков (фото: Instagram* / rembochef)

Александр Пушков — имя, хорошо известное любителям кулинарных телешоу. Он стал победителем четвертого сезона проекта «Адская кухня» и с тех пор регулярно появляется на экранах, демонстрируя не только поварское мастерство, но и харизму.
Однако путь к славе не был прямым: сначала он мечтал о карьере военного, а в итоге обрел свое призвание в гастрономии. О личной жизни повара и его карьерном пути, расскажет «Радио 1».

Детство и юность: армейские мечты и техническое образование Пушкова


Александр Пушков родился 30 июня 1992 года в поселке Донской, расположенном недалеко от Новочеркасска в Ростовской области. Воспитанием мальчика в основном занимались бабушка с дедушкой — мама была занята бизнесом.

После школы Александр поступил в строительный колледж, где изучал проектирование поездов, а затем получил второе образование по направлению «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Однако по специальности так и не работал. С юности Пушков мечтал о службе в армии и даже отслужил в спецназе.

Некоторое время он работал в частной фирме, но попал под сокращение, после чего начал искать новые горизонты — судьба привела его в ресторанный бизнес.

Александр «Рэмбо» Пушков (фото: Instagram* / rembochef)

Начало карьеры Александра Пушкова: от официанта до су-шефа


Свою первую работу в общепите Александр начал с позиции официанта. Он трудился в Краснодаре, затем перебрался в Ростов-на-Дону. Несмотря на то, что сам не планировал становиться поваром, наблюдение за кухней пробудило в нем интерес к гастрономии. Он вспоминал бабушкины рецепты и начал понемногу экспериментировать.

Когда ему предложили должность администратора, Пушков настоял на стажировке у шеф-повара. Это вызвало удивление у коллег, но именно этот шаг стал поворотным в его судьбе. Вскоре он перешел в другое заведение, уже в роли су-шефа, и принял участие в конкурсе «Шеф а-ля рус».

Триумф Рэмбо на телевидении: победа в «Адской кухне» и карьера на экране


Первое знакомство с телепроектом «Адская кухня» произошло через друга, Владимира Бектемирова — финалиста первого сезона, которому Александр помогал на этапе кастинга. Тогда Пушков еще сомневался, стоит ли самому участвовать, и решился подать заявку только к четвертому сезону. В проекте он получил прозвище Рэмбо за характер и выдержку, а напряженные съемки сравнивал с несколькими годами жизни.

Александр «Рэмбо» Пушков (фото: Instagram* / rembochef)

В финале он стал победителем и получил сертификат на миллион рублей. Участие в шоу открыло новые возможности — предложения работы, рост популярности и новые профессиональные горизонты. Наставником Пушкова стал Константин Ивлев, которого он называл справедливым и строгим учителем.

Новые проекты Пушкова: от «Адского шефа» до «Черного списка»


После победы в «Адской кухне» Пушков переехал в Краснодар, где устроился работать в ресторан Dom de Marque. В 2022 году на канале «Пятница!» стартовало шоу «Адский шеф», где Пушков стал соведущим. В новом формате повара готовили в экстремальных условиях — на необитаемом острове. С тех пор Александр участвовал в каждом сезоне проекта.

В 2023 году он присоединился к ютьюб-шоу «3 уровня шефов», где представлял категорию «профессионалов». Он также продолжил участие в новых сезонах «Адской кухни», включая съемки в образе викинга.

2024 и 2025 годы: расширение горизонтов


С 2024 года Александр стал лицом программы «Черный список. На кухне», где он инспектирует рестораны по всей России. Он оценивает уровень сервиса, чистоту, вкус блюд и выносит профессиональный вердикт. Успешные повара получают награды, а нарушители — попадают в «черный список».

Александр «Рэмбо» Пушков, Константин Ивлев и Илья Захаров (фото: Instagram* / rembochef)

В том же году Пушков стал ведущим программы «Гастротур». Он отправился по регионам России, чтобы исследовать местную кухню — от Калининграда до Алтая.

В 2025 году стартовало новое социальное шоу «Молодые ножи. Новая кровь», в котором участвуют подростки с трудной судьбой. Пушков снова работает под наставничеством Ивлева. Цель шоу — дать шанс участникам попасть в мишленовский ресторан.

Личная жизнь Александра Пушкова: любовь, семья и хобби


После победы в «Адской кухне» Александр женился на своей давней возлюбленной Анастасии — половину выигрыша он потратил на свадьбу. Сейчас все свободное время он проводит с супругой и сыном Русланом, родившимся летом 2022 года.

Пушков любит читать зарубежную классику, смотреть фильмы, кататься на велосипеде и гулять с собакой. В соцсетях он активно делится фото и видео с семьей, демонстрируя теплые и романтичные отношения с женой.

Александр «Рэмбо» Пушков с женой и сыном (фото: Instagram* / rembochef)


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Стала известна реакция Гарика Харламова на проделки «кефирного мстителя»
Гарик Харламов посмеялся, когда узнал о залитом кефиром джипе
21 мая 2025, 15:12

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сегодня джип Гарика Харламова за 16 млн рублей облили кефиром за неправильную парковку в Москве. Теперь стала известна реакция комика на проделки мстителя. Местная жительница сообщила, что 44-летний артист посмеялся, когда узнал об инциденте.
В день происшествия Харламов приехал с водителем на съемки картины «Теща 2». Они проходили в детском саду на бульваре Андрея Тарковского, учреждение арендовали на два дня. Водитель комика искал место для парковки и встал там, где может останавливаться лишь пожарная техника. Пока водителя и самого Гарика не было, кто-то облил лобовое стекло кефиром.

Харламов пришел к автомобилю примерно в 22 часов. О произошедшем он узнал от водителя.

«Проходящие мимо местные жители рассказали звезде о нашем кефирном мстителе, который наказывает подобным образом людей, неправильно запарковавших машины. Гарик посмеялся, сфотографировался со всеми желающими и уехал», — рассказала одна из местных жительниц mk.ru.

Она также выдвинула предположение, что Харламов не будет обращаться в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что граждане, которые проживают в ЖК, жаловались на мстителя в полицию. Уточнялось, что за незаконными действиями может стоять группа лиц. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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#жк
#происшествия
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Яна Рудковская платит за отель на Мальдивах больше 500 тыс. рублей за ночь
21 мая 2025, 14:42

Яна Рудковская (Фото: Инстаграм* @rudkovskayaofficial)

Продюсер Яна Рудковская отдает за отель на Мальдивах больше 500 тысяч рублей за ночь, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Супруга фигуриста Евгения Плющенко решила устроить себе и своим родным шикарный отдых. Как отмечала сама Рудковская, ее семья арендовала целых две элитные виллы на Мальдивах, за каждую из которых необходимо платить минимум 268 тысяч рублей за сутки. Получается, общая сумма — 536 тысяч на всех наследников, бабушку и няню.

Яна уже показала роскошные условия проживания: огромные комнаты, экзотические пейзажи и отличный сервис.

До этого Рудковская опубликовала фотографии с пляжа. Пользователи соцсетей высмеяли продюсера из-за обилия фотошопа на снимках с отдыха. Жена Евгения Плющенко поделилась фотографией, на которой позировала в черном слитном купальнике люксового бренда Chanel. Дополнили образ Яны массивные солнцезащитные очки и небольшая белая сумка.

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Арай Чобанян раскрыл сроки развода с Ириной Пинчук
Блогеры Пинчук и Чобанян разведутся в ближайшие два месяца
21 мая 2025, 14:33

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)

Арай Чобанян прокомментировал развод с Ириной Пинчук после громкого скандала. Накануне, 20 мая, он сообщил, что брак будет расторгнут в ближайшие два или три месяца. Новые подробности их отношений появились после публикации в Instagram*.
Супруги избегали публичных заявлений по этому поводу — Чобанян старательно обходил тему расставания стороной, а Пинчук вовсе исчезла из соцсетей.

Кроме того, блогер рассказал, что его бывшая тяжело переживает разрыв. Последний год она сидит на антидепрессантах из-за эмоциональной нестабильности.

Напомним, Ирина подала на развод после того, как увидела в телефоне Арая переписки с другими женщинами. Однако факт измены тот отрицает.

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Угрозы для любимого сына: Роза Сябитова запретила сыну жениться
Продюсер Дворцов: Сябитова не отпускает сына из-за неудач в личной жизни
21 мая 2025, 14:22

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Главная сваха страны Роза Сябитова должна построить свою личную жизнь и отпустить сына. Известный продюсер Сергей Дворцов заявил, что телеведущая не дает сыну жениться, потому что сама одинока.
Дворцов, который уже был сватом в программе «Давай поженимся!», утверждает, что сын Денис является для Сябитовой поддержкой и опорой. По его мнению, наследник звезды выполняет в отношениях с матерью роль супруга, а не только сына.

«Поэтому Роза не хочет его от себя отпускать. Чтобы у сына все сложилось в отношениях, для начала Роза должна построить свою личную жизнь», — отметил продюсер в разговоре с NEWS.ru.
Сергей также заметит, что Сябитова стала чаще бывать с сыном на ТВ. Он считает, что сваха хочет сделать его ведущим или соведущим своего проекта.

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