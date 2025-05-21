«Всё равно, что ежа жевать»: Юлия Высоцкая подверглась критике из-за нового рецепта

Юлия Высоцкая (фото: Telegram @vysotskayaofficial)
Телеведущая Юлия Высоцкая приготовила пирог с «самой костлявой рыбой» и подверглась критике. Ролик с рецептом опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» онлайн-кинотеатр KION.
Знаменитость, известная своими сомнительными кулинарными способностями, решила порадовать публику новыми блюдами. В этот раз ей захотелось приготовить Новолялинский пирог с карасями. Такое блюдо было представлено в сериале «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко.
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«Новолялинск – это такой город, вымышленный. Он не существует. И рецепт вымышленный. Я фантазирую на эту тему. Слышишь про этот пирог, и аппетит разыграется», – отметила Высоцкая.Телеведущая показала готовый пирог и предложила поклонникам тоже испечь его и принять участие в конкурсе, опубликовав фото блюда в комментариях под видео. Однако пользователи соцсетей высмеяли рецепт.
«Карась – самая костлявая рыба. Всё равно, что ежа жевать», «Что, больше рыбы на пирог не нашлось? Карася есть невозможно из-за костей, только на любителя, кто умеет есть и не давиться», «Волосы надо убирать под колпак, трясти ими над едой неправильно и негигиенично», «Великий повар, позор вообще. Продукты поганит», – написали комментаторы.Читайте также:
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Анастасия Чинкова