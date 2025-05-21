Стала известна реакция Гарика Харламова на проделки «кефирного мстителя»

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Сегодня джип Гарика Харламова за 16 млн рублей облили кефиром за неправильную парковку в Москве. Теперь стала известна реакция комика на проделки мстителя. Местная жительница сообщила, что 44-летний артист посмеялся, когда узнал об инциденте.
В день происшествия Харламов приехал с водителем на съемки картины «Теща 2». Они проходили в детском саду на бульваре Андрея Тарковского, учреждение арендовали на два дня. Водитель комика искал место для парковки и встал там, где может останавливаться лишь пожарная техника. Пока водителя и самого Гарика не было, кто-то облил лобовое стекло кефиром.
Харламов пришел к автомобилю примерно в 22 часов. О произошедшем он узнал от водителя.
Она также выдвинула предположение, что Харламов не будет обращаться в правоохранительные органы.
Стоит отметить, что граждане, которые проживают в ЖК, жаловались на мстителя в полицию. Уточнялось, что за незаконными действиями может стоять группа лиц. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
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Харламов пришел к автомобилю примерно в 22 часов. О произошедшем он узнал от водителя.
«Проходящие мимо местные жители рассказали звезде о нашем кефирном мстителе, который наказывает подобным образом людей, неправильно запарковавших машины. Гарик посмеялся, сфотографировался со всеми желающими и уехал», — рассказала одна из местных жительниц mk.ru.
Она также выдвинула предположение, что Харламов не будет обращаться в правоохранительные органы.
Стоит отметить, что граждане, которые проживают в ЖК, жаловались на мстителя в полицию. Уточнялось, что за незаконными действиями может стоять группа лиц. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
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