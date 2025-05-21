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Стала известна реакция Гарика Харламова на проделки «кефирного мстителя»

Гарик Харламов посмеялся, когда узнал о залитом кефиром джипе
Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сегодня джип Гарика Харламова за 16 млн рублей облили кефиром за неправильную парковку в Москве. Теперь стала известна реакция комика на проделки мстителя. Местная жительница сообщила, что 44-летний артист посмеялся, когда узнал об инциденте.
В день происшествия Харламов приехал с водителем на съемки картины «Теща 2». Они проходили в детском саду на бульваре Андрея Тарковского, учреждение арендовали на два дня. Водитель комика искал место для парковки и встал там, где может останавливаться лишь пожарная техника. Пока водителя и самого Гарика не было, кто-то облил лобовое стекло кефиром.

Харламов пришел к автомобилю примерно в 22 часов. О произошедшем он узнал от водителя.

«Проходящие мимо местные жители рассказали звезде о нашем кефирном мстителе, который наказывает подобным образом людей, неправильно запарковавших машины. Гарик посмеялся, сфотографировался со всеми желающими и уехал», — рассказала одна из местных жительниц mk.ru.

Она также выдвинула предположение, что Харламов не будет обращаться в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что граждане, которые проживают в ЖК, жаловались на мстителя в полицию. Уточнялось, что за незаконными действиями может стоять группа лиц. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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«Всё равно, что ежа жевать»: Юлия Высоцкая подверглась критике из-за нового рецепта
Юлию Высоцкую раскритиковали из-за пирога с карасями
21 мая 2025, 14:56

Юлия Высоцкая (фото: Telegram @vysotskayaofficial)

Телеведущая Юлия Высоцкая приготовила пирог с «самой костлявой рыбой» и подверглась критике. Ролик с рецептом опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» онлайн-кинотеатр KION.
Знаменитость, известная своими сомнительными кулинарными способностями, решила порадовать публику новыми блюдами. В этот раз ей захотелось приготовить Новолялинский пирог с карасями. Такое блюдо было представлено в сериале «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко.

«Новолялинск – это такой город, вымышленный. Он не существует. И рецепт вымышленный. Я фантазирую на эту тему. Слышишь про этот пирог, и аппетит разыграется», – отметила Высоцкая.
Телеведущая показала готовый пирог и предложила поклонникам тоже испечь его и принять участие в конкурсе, опубликовав фото блюда в комментариях под видео. Однако пользователи соцсетей высмеяли рецепт.

«Карась – самая костлявая рыба. Всё равно, что ежа жевать», «Что, больше рыбы на пирог не нашлось? Карася есть невозможно из-за костей, только на любителя, кто умеет есть и не давиться», «Волосы надо убирать под колпак, трясти ими над едой неправильно и негигиенично», «Великий повар, позор вообще. Продукты поганит», – написали комментаторы.
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Яна Рудковская платит за отель на Мальдивах больше 500 тыс. рублей за ночь
21 мая 2025, 14:42

Яна Рудковская (Фото: Инстаграм* @rudkovskayaofficial)

Продюсер Яна Рудковская отдает за отель на Мальдивах больше 500 тысяч рублей за ночь, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Супруга фигуриста Евгения Плющенко решила устроить себе и своим родным шикарный отдых. Как отмечала сама Рудковская, ее семья арендовала целых две элитные виллы на Мальдивах, за каждую из которых необходимо платить минимум 268 тысяч рублей за сутки. Получается, общая сумма — 536 тысяч на всех наследников, бабушку и няню.

Яна уже показала роскошные условия проживания: огромные комнаты, экзотические пейзажи и отличный сервис.

До этого Рудковская опубликовала фотографии с пляжа. Пользователи соцсетей высмеяли продюсера из-за обилия фотошопа на снимках с отдыха. Жена Евгения Плющенко поделилась фотографией, на которой позировала в черном слитном купальнике люксового бренда Chanel. Дополнили образ Яны массивные солнцезащитные очки и небольшая белая сумка.

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Арай Чобанян раскрыл сроки развода с Ириной Пинчук
Блогеры Пинчук и Чобанян разведутся в ближайшие два месяца
21 мая 2025, 14:33

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)

Арай Чобанян прокомментировал развод с Ириной Пинчук после громкого скандала. Накануне, 20 мая, он сообщил, что брак будет расторгнут в ближайшие два или три месяца. Новые подробности их отношений появились после публикации в Instagram*.
Супруги избегали публичных заявлений по этому поводу — Чобанян старательно обходил тему расставания стороной, а Пинчук вовсе исчезла из соцсетей.

Кроме того, блогер рассказал, что его бывшая тяжело переживает разрыв. Последний год она сидит на антидепрессантах из-за эмоциональной нестабильности.

Напомним, Ирина подала на развод после того, как увидела в телефоне Арая переписки с другими женщинами. Однако факт измены тот отрицает.

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#шоу-бизнес
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Угрозы для любимого сына: Роза Сябитова запретила сыну жениться
Продюсер Дворцов: Сябитова не отпускает сына из-за неудач в личной жизни
21 мая 2025, 14:22

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Главная сваха страны Роза Сябитова должна построить свою личную жизнь и отпустить сына. Известный продюсер Сергей Дворцов заявил, что телеведущая не дает сыну жениться, потому что сама одинока.
Дворцов, который уже был сватом в программе «Давай поженимся!», утверждает, что сын Денис является для Сябитовой поддержкой и опорой. По его мнению, наследник звезды выполняет в отношениях с матерью роль супруга, а не только сына.

«Поэтому Роза не хочет его от себя отпускать. Чтобы у сына все сложилось в отношениях, для начала Роза должна построить свою личную жизнь», — отметил продюсер в разговоре с NEWS.ru.
Сергей также заметит, что Сябитова стала чаще бывать с сыном на ТВ. Он считает, что сваха хочет сделать его ведущим или соведущим своего проекта.

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#сын
#свадьба
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«Я была голая, а Джигарханян в одежде»: Ирина Розанова откровенно рассказала о своей первой интимной сцене в кино
Актриса Ирина Розанова рассказала о своей первой интимной сцене в кино
21 мая 2025, 14:21

Ирина Розанова (фото: Instagram* @rozanovairina2017)

Ирина Розанова рассказала о своей первой откровенной сцене в кино. Актрисе было тяжело преодолеть стеснение, но ей помог коллега Армен Джигарханян.
В 1989 году артистка снялась в фильме Владимира Аленикова «Биндюжник и король», в которой впервые предстала обнажённой перед камерами. Изначально Розанова пробовалась с Хореном Абрамяном, который успокаивал звезду, говоря, что и сам переживает из-за интимных сцен. Однако в итоге на роль Менделя Крика был утверждён Армен Джигарханян, который поддержал молодую коллегу.

«Совершенно обнажённая сцена. Армен Борисович был в одежде. А я голая. Но тогда голой никто не снимался. Все вышли на время со съёмочной площадки. Было очень страшно. Тогда этого было очень мало, а там прямо откровенно. Но сняли безумно красиво. Но страхи были, их приходилось преодолевать», – рассказала 63-летняя Розанова в интервью Светлане Бондарчук для её шоу «Света вокруг света».
Несмотря на то, что на площадке практически не осталось людей, кто-то всё же умудрился сделать несколько кадров. Актриса до сих пор не знает, кто это был. В итоге, кадры произвели фурор и звезду позвали в различные модные журналы, вплоть до иностранного Playboy.

Также артистка поделилась курьёзным случаем, который произошёл во время съёмок интимной сцены с Михаилом Тройником.

«Я играла психо-сексо-терапевта. Мы занимались половым актом. Принесли такой железный стол. Я попросила Мишку – мне очень неудобно. А он мне: "Ну Ирина Юрьевна , я вас боюсь". Я ему – не бойся, иди сюда. Ну и в итоге? У меня была огромная гематома на копчике, я спала на боку», – рассказала Розанова.
Также в заключение она сделала неожиданное заявление, подчеркнув, что ни разу не была замужем, а уходила от всех мужчин, потому что отношения сами сходили на нет.

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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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