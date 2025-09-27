Мария Погребняк объяснила, как приучает младшего сына к чистоте
Мари Погребняк заявила, даже малышу можно прививать чувство порядка
Модель и блогер Мария Погребняк поделилась подходом к воспитанию младшего сына Вовы и рассказала в соцсетях, почему решила приучать его к порядку ещё до того, как ему исполнился год.
По словам Погребняк, многие родственники, особенно старшего поколения, считают такой подход преждевременным, но сама она уверена: речь идёт не об уборке, а о формировании ответственности с детства.
«Когда малыш складывает кубики в коробку, он усваивает, что за своими вещами нужно следить. В дальнейшем хаос в детской утомляет не только родителей, но и ребёнка. А чистая комната помогает нервной системе расслабиться», — пояснила Мария.Она подчеркнула, что придерживается простых, но действенных принципов: ребёнок может взять новую игрушку или книгу только после того, как убрал за собой предыдущую, а саму уборку лучше превращать в увлекательную игру — например, машинки «едут в гараж», а мишка «укладывается спать». По мнению Погребняк, ключевым в этом процессе остаётся не результат, а поощрение стараний малыша.