SHAMAN подтвердил, что партия «Мы» реально существует

27 сентября 2025, 15:56

SHAMAN заявил, что партия «Мы» действительно существует

SHAMAN (Фото: Instagram* / @shaman.me)

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, подтвердил существование партии «Мы». В опубликованном в его Telegram-канале видео он заявил, что партия действительно существует и это не розыгрыш.