SHAMAN подтвердил, что партия «Мы» реально существует
SHAMAN заявил, что партия «Мы» действительно существует
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, подтвердил существование партии «Мы». В опубликованном в его Telegram-канале видео он заявил, что партия действительно существует и это не розыгрыш.
Ранее SHAMAN сделал своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, необычный подарок на день рождения — собственно, партию «Мы».
По словам музыканта, из-за подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение» они не успели должным образом отпраздновать это событие.
Читайте также: