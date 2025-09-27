«Очень опасно дуть»: Фанаты раскритиковали Яну Рудковскую за песню на английском

27 сентября 2025, 15:37

Яна Рудковская столкнулась с критикой из-за песни на дне рождения сына

Яна Рудковская (Фото: Telegram @doveoftheworld)

Подписчики Яны Рудковской раскритиковали её поздравление сына на английском языке. Соответствующие комментарии появились в социальных сетях телеведущей.





Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсению исполнилось пять лет. Родители организовали для ребёнка масштабный праздник: пригласили аниматоров, установили батуты и накрыли стол для гостей.



Тематикой вечеринки стал стиль «Лабубу». Однако часть подписчиков негативно восприняла один из моментов торжества. Они выразили недоумение, когда Рудковская спела песню «Happy birthday to you» на английском.

«Что за бред, русский день рождения, а поют на английском», «Кто фейерверк в торт ставит? Его невозможно взрослому затушить. Очень опасно на него дуть. А по-русски не поздравляется?» — гласят комментарии.

