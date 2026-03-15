Мария Погребняк объяснила, почему женщинам важно всегда выглядеть ухоженно

Мария Погребняк заявила, что внешний вид женщины отражает её отношение к себе
Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Блогер и телеведущая Мария Погребняк поделилась в соцсетях своим мнением о том, почему женщинам важно следить за внешним видом в любой ситуации.



По её словам, ухоженность — это не просто вопрос моды или трендов, а проявление уважения к себе и окружающим.

Погребняк уверена, что женщина должна выглядеть аккуратно даже в повседневных делах — независимо от того, идёт ли она в магазин за продуктами, на прогулку или сопровождает мужа по делам. По её мнению, достаточно простых вещей: чистых и ухоженных волос, опрятной одежды и лёгкого макияжа.

Блогер подчеркнула, что речь не идёт о постоянных вечерних образах или высоких каблуках. Главное — поддерживать аккуратный и гармоничный внешний вид, который создаёт правильное настроение и помогает чувствовать себя увереннее.

Также Погребняк добавила, что внешний вид женщины, по её мнению, нередко воспринимается как отражение статуса её мужчины, поэтому важно уделять внимание своему стилю и опрятности в любой ситуации.

Софья Метелева

