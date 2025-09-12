Мария Погребняк призналась, что задумывается о пополнении в семье

12 сентября 2025, 13:34

Мария Погребняк не исключает возможность стать мамой в пятый раз

Мария Погребняк с мужем (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк поделилась с KP.ru размышлениями о том, чтобы вновь стать мамой. 37-летняя инфлюенсер воспитывает четверых сыновей: трое появились в браке с бывшим мужем, футболистом Павлом Погребняком, а младший — в союзе с нынешним супругом, предпринимателем Игорем Головинским.





Напомним, осенью 2023 года после 17 лет брака Мария и Павел объявили о разводе. По словам блогера, отношения себя исчерпали, и чувства между ними угасли. Вскоре в её жизни появился Игорь, с которым она вступила в брак до рождения их общего сына в сентябре 2024 года.



По словам Марии, с новым мужем она обрела гармонию и ощущение семейного тепла. Блогер призналась, что всё чаще задумывается о пятом ребёнке.





«С таким внимательным и заботливым мужем, грех — не рожать. У нас уже получилось одно маленькое чудо. Хочется, чтобы таких чудес в семье было как можно больше», — поделилась Погребняк.