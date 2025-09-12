«Испытал на себе травлю»: Цискаридзе раскрыл, почему ушёл из балета в театр

12 сентября 2025, 12:53

Николай Цискаридзе рассказал о новых испытаниях на сцене МХТ

Николай Цискаридзе (Фото: Telegram @tsiskaridzenews)

Николай Цискаридзе начал актёрскую карьеру. Теперь экс-солист Большого театра играет на сцене МХТ имени Чехова. Он исполняет роль Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» по Булгакову.





В беседе с Общественной Службой Новостей Цискаридзе рассказал, что предложение попробовать себя в актёрской профессии поступило от руководителя МХТ Николая Хабенского. Танцор признался, что не ожидал такого поворота.

«Было очень тяжело и ответственно входить в новую профессию. Я всю жизнь считал, что актёрскому ремеслу нужно учиться и просто человек с улицы не сможет сыграть на уровне профессионала без подготовки», — высказался Николай.

