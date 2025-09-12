«Испытал на себе травлю»: Цискаридзе раскрыл, почему ушёл из балета в театр
Николай Цискаридзе рассказал о новых испытаниях на сцене МХТ
Николай Цискаридзе начал актёрскую карьеру. Теперь экс-солист Большого театра играет на сцене МХТ имени Чехова. Он исполняет роль Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» по Булгакову.
В беседе с Общественной Службой Новостей Цискаридзе рассказал, что предложение попробовать себя в актёрской профессии поступило от руководителя МХТ Николая Хабенского. Танцор признался, что не ожидал такого поворота.
«Было очень тяжело и ответственно входить в новую профессию. Я всю жизнь считал, что актёрскому ремеслу нужно учиться и просто человек с улицы не сможет сыграть на уровне профессионала без подготовки», — высказался Николай.Цискаридзе отметил, что он уже пробовал разные профессии — от танцора до юриста, а теперь решил испытать себя в актёрстве. Николай признался, что обожает играть Людовика XIV — своего кумира в истории. Артист надеется, что МХТ предложит ему новые роли.