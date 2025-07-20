Мария Погребняк раскрыла, как муж реагирует на её дружбу с бывшим супругом

20 июля 2025, 15:49

Мария Погребняк рассказала о взаимоотношениях с бывшим супругом

Мария Погребняк (фото: Telegram @Mariapogas)

Блогер Мария Погребняк откровенно рассказала о необычных отношениях со своим бывшим мужем футболистом Павлом Погребняком.





Звезда соцсетей пообщалась с корреспондентами издания Super на полях VK Fest, который в эти выходные проходит в Москве. Беседа началась с вопроса о реакции нынешнего мужа Игоря на дружеские отношения его жены с бывшим супругом.





«Игорёк, мне кажется, ты не ревнуешь, ты всё понимаешь», – со смехом обратилась Погребняк к избраннику.

«У нас такие потрясающие отношения, я этому очень рада. Я рада, что дети видят, как мама с папой общаются, и что это никак не сказалось на них», – подчеркнула блогер.