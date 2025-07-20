Мария Погребняк раскрыла, как муж реагирует на её дружбу с бывшим супругом
Мария Погребняк рассказала о взаимоотношениях с бывшим супругом
Блогер Мария Погребняк откровенно рассказала о необычных отношениях со своим бывшим мужем футболистом Павлом Погребняком.
Звезда соцсетей пообщалась с корреспондентами издания Super на полях VK Fest, который в эти выходные проходит в Москве. Беседа началась с вопроса о реакции нынешнего мужа Игоря на дружеские отношения его жены с бывшим супругом.
«Игорёк, мне кажется, ты не ревнуешь, ты всё понимаешь», – со смехом обратилась Погребняк к избраннику.Она также рассказала, как ей удалось сохранить хорошие отношения с Павлом после развода.
«У нас такие потрясающие отношения, я этому очень рада. Я рада, что дети видят, как мама с папой общаются, и что это никак не сказалось на них», – подчеркнула блогер.Погребняк особенно подчеркнула здоровый характер их отношений с бывшим мужем. Она назвала это полноценной дружбой и хорошими взаимоотношениями, которые позволяют продолжать вместе воспитывать их троих сыновей.