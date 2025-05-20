Мария Погребняк раскрыла секреты «обмана» мозга и желудка

Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* @mariapoga_)
Блогер Мария Погребняк раскрыла, как приучила себя к небольшим порциям.
«Мой секрет, который сработает даже у упрямых! Первый шаг — заменить большую тарелку на маленькую», — обратила внимание Погребняк в соцсетях.
Блогер отметила, что лучше отдавать предпочтение посуде голубого цвета — холодные оттенки отбивают аппетит.
«Обманите мозг — он любит много. Наш мозг — большой обманщик. Если тарелка полная, он думает: «Вау, я наелся!», даже если это три ложки риса на блюдце», — рассказала Мария.
Погребняк уточнила, что люди едят «глазами, а не желудком».
Мария посоветовала поклонникам есть все, что они желают, но мини-порциями. Со слов знаменитости, если следовать таким лайфхакам, насыщение будет происходить быстрее, а тяга к добавке постепенно уйдет.
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