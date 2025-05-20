«Советую всем заниматься спортом»: Оксана Самойлова проиграла Джигану в интеллектуальной битве

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)
Оксана Самойлова вышла в финал шоу «Джиганина», но уступила супругу по результатам раунда из 10 вопросов. Победу рэперу обеспечила серия неожиданных ответов
Во втором выпуске юмористической викторины Оксана Самойлова оказалась в финале, обогнав Дениса Дорохова, но в решающей схватке проиграла мужу.
Полуфинальный тур казался простым: одним из вопросов стал срок пребывания ее возлюбленного в рехабе.
Однако правильный ответ — 60. Тогда же Джиган пытался отшутиться и сказал, что не был «ни в каком рехабе».
Финал викторины устроен по принципу «одинаковых вопросов». Здесь Самойлова и уступила Джигану, который за победу получил хрустальную козу.
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Полуфинальный тур казался простым: одним из вопросов стал срок пребывания ее возлюбленного в рехабе.
«31 день», — отметила Оксана.
Однако правильный ответ — 60. Тогда же Джиган пытался отшутиться и сказал, что не был «ни в каком рехабе».
Финал викторины устроен по принципу «одинаковых вопросов». Здесь Самойлова и уступила Джигану, который за победу получил хрустальную козу.
«Я советую всем заниматься спортом, пить козье молоко и учиться на моих ошибках», — подытожил исполнитель хита «На чиле».
«Я просто запуталась», — улыбнулась Самойлова.
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Ольга Енгалычева