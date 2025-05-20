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«Стирать бельё и готовить еду я не намерена»: Надежда Бабкина ответила на вопрос о расставании с Евгением Гором

Бабкина на вопрос о разрыве с Гором заявила, что не собирается стирать и готовить
Надежда Бабкина и Евгений Гор (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Надежда Бабкина и Евгений Гор (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Надежда Бабкина прокомментировала слухи о расставании с певцом Евгением Гором. Артистка заявила, что возлюбленный «никуда не девался», но добавила, что не готова быть слабой, стирать и готовить для мужчины.
Певица заявила, что в курсе всех слухов. Несмотря на то, что в Сети пару уже «сто раз разлучили», у них, со слов Бабкиной, всё в порядке. Сейчас Гор занимается бизнесом и продолжает петь.

«Он очень содержательный парнишка. Вот с ним мне интереснее. Он всегда надо мной хохочет, если я беру телефон и не на ту кнопку нажимаю», – рассказала исполнительница в беседе с aif.ru.
Также Бабкина поделилась своим разговором с Гором, который заявил однажды, что сложнее человека не встречал. Тем не менее, артисты вместе уже 23 года.

Бабкина продолжает усердно работать, поэтому времени на бытовые дела у неё совершенно не остаётся.

«У меня хронический недосып. Поэтому голову класть на плечо, стирать белье и готовить еду я не намерена», – заявила звезда сцены.
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Мария Погребняк раскрыла секреты «обмана» мозга и желудка
Мария Погребняк рассказала о лайфхаках для поддержания фигуры
20 мая 2025, 21:41

Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* @mariapoga_)

Блогер Мария Погребняк раскрыла, как приучила себя к небольшим порциям.
«Мой секрет, который сработает даже у упрямых! Первый шаг — заменить большую тарелку на маленькую», — обратила внимание Погребняк в соцсетях.

Блогер отметила, что лучше отдавать предпочтение посуде голубого цвета — холодные оттенки отбивают аппетит.

«Обманите мозг — он любит много. Наш мозг — большой обманщик. Если тарелка полная, он думает: «Вау, я наелся!», даже если это три ложки риса на блюдце», — рассказала Мария.

Погребняк уточнила, что люди едят «глазами, а не желудком».

Мария посоветовала поклонникам есть все, что они желают, но мини-порциями. Со слов знаменитости, если следовать таким лайфхакам, насыщение будет происходить быстрее, а тяга к добавке постепенно уйдет.

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20 мая 2025, 21:29

Анна Седокова (фото: Instagram* @annasedokova)

Анна Седокова постепенно возвращается к прежней жизни после трагической смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы. На этот раз певица решила избавиться от гнетущих воспоминаниях прошлого, сменив цвет волос.
Анна Седокова до смены имиджа (фото: Instagram* @annasedokova)

В последние годы артиста часто экспериментировала с внешностью. Однако с прошлого года носила рыжий цвет волос, вернувшись к образу пламенной из «ВИА Гры». Однако на днях она решила привлечь в жизнь белую полосу и перекрасилась в блонд.

«Однажды всё пройдёт… Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я», – пообещала подписчикам Седокова.
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«Советую всем заниматься спортом»: Оксана Самойлова проиграла Джигану в интеллектуальной битве
Оксана Самойлова уступила Джигану в финале шоу «Джиганина»
20 мая 2025, 21:21

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова вышла в финал шоу «Джиганина», но уступила супругу по результатам раунда из 10 вопросов. Победу рэперу обеспечила серия неожиданных ответов
Во втором выпуске юмористической викторины Оксана Самойлова оказалась в финале, обогнав Дениса Дорохова, но в решающей схватке проиграла мужу.

Полуфинальный тур казался простым: одним из вопросов стал срок пребывания ее возлюбленного в рехабе.

«31 день», — отметила Оксана.

Однако правильный ответ — 60. Тогда же Джиган пытался отшутиться и сказал, что не был «ни в каком рехабе».

Финал викторины устроен по принципу «одинаковых вопросов». Здесь Самойлова и уступила Джигану, который за победу получил хрустальную козу.

«Я советую всем заниматься спортом, пить козье молоко и учиться на моих ошибках», — подытожил исполнитель хита «На чиле».

«Я просто запуталась», — улыбнулась Самойлова.

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Семенович о том, как фанат стащил ее со сцены: «Я при этом продолжала петь»
Анна Семенович рассказала, как фанат стащил ее со сцены
20 мая 2025, 20:59

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович рассказала, как во времена работы в группе «Блестящие» на концерте один из фанатов стащил ее со сцены. Она поделилась историей в беседе с Kp.ru.
Со слов Семенович, у нее в карьере был редкий случай агрессии со стороны поклонников. Тогда поклонник в состоянии алкогольного опьянения схватил артистку, перекинул через плечо и понес в зал.

«Я при этом продолжала петь, как учили нас продюсеры: что бы ни случилось — пой. Но меня очень быстро освободила охрана, на следующий день этот человек прислал цветы с извинениями», — откровенничала Анна.

Певица поделилась, что после ухода из группы у нее осталось много фанатов, однако таких случаев больше не было. Семенович уверяет, что ее поклонники ведут себя прилично.

Напомним, что Анна Семенович являлась одной из наиболее ярких участниц «Блестящих». Она появлялась на сцене вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. Знаменитость ушла из коллектива коллектив 2008 году, а сейчас успешно выступает одна.

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«Неважно, какие родители у Никиты»: Волочкова до сих пор не знакома с родителями своего зятя Григоряна
Волочкова ни разу не встречалась с родными мужа её дочери Ариадны
20 мая 2025, 20:53

Анастасия Волочкова с зятем Никитой Григоряном (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова около месяца назад выдала замуж свою единственную 19-летнюю дочь Ариадну. Избранником студентки стал бизнесмен Никита Григорян.
Никита произвёл на артистку хорошее впечатление, однако она до сих пор не знакома с его родителями. К слову, Анастасия не придаёт этому большого значения.

«Но на самом деле мне неважно, какие родители у Никиты, потому что мне главное, что моя дочь счастлива, что она любит Никиту – и всё. Мне достаточно того, что я Никите доверяю», – отметила Волочкова в беседе с MK.RU.
Также балерина поделилась, что молодожёны решили не ехать заграницу в медовый месяц, а провели время в её загородном особняке в компании близких друзей, которые присутствовали на их венчании.

После Волочкова уточнила, что все её владения в итоге перейдут Ариадне, как единственной наследнице.

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