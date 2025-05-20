«Стирать бельё и готовить еду я не намерена»: Надежда Бабкина ответила на вопрос о расставании с Евгением Гором

Надежда Бабкина и Евгений Гор (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Надежда Бабкина прокомментировала слухи о расставании с певцом Евгением Гором. Артистка заявила, что возлюбленный «никуда не девался», но добавила, что не готова быть слабой, стирать и готовить для мужчины.
Певица заявила, что в курсе всех слухов. Несмотря на то, что в Сети пару уже «сто раз разлучили», у них, со слов Бабкиной, всё в порядке. Сейчас Гор занимается бизнесом и продолжает петь.
Бабкина продолжает усердно работать, поэтому времени на бытовые дела у неё совершенно не остаётся.
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«Он очень содержательный парнишка. Вот с ним мне интереснее. Он всегда надо мной хохочет, если я беру телефон и не на ту кнопку нажимаю», – рассказала исполнительница в беседе с aif.ru.Также Бабкина поделилась своим разговором с Гором, который заявил однажды, что сложнее человека не встречал. Тем не менее, артисты вместе уже 23 года.
Бабкина продолжает усердно работать, поэтому времени на бытовые дела у неё совершенно не остаётся.
«У меня хронический недосып. Поэтому голову класть на плечо, стирать белье и готовить еду я не намерена», – заявила звезда сцены.Читайте также:
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Анастасия Чинкова