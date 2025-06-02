Мария Погребняк раскритиковала идею Собчак запретить мужчинам жениться до 30 лет
Блогер Мария Погребняк возмутилась высказываниями журналистки Ксении Собчак о мужчинах.
Собчак порассуждала о браках, и предложила запретить мужчинам моложе 30 лет вступать в брак.
«Примерно до 30 лет мужчины думают гормонами, поэтому браки разваливаются, матери остаются одиночками, дети воспитываются мамами и бабушками», — заявила журналистка в своем шоу «Осторожно: Собчак»
Погребняк удивилась подобному высказыванию и привела в пример своего сына. Молодой человек уже понимает, кем он себя видит в будущем, уточнила она.
«В 30 лет это уже глубоко взрослый, самостоятельный и самодостаточный мужчина. Если взять, например, моего сына, то Артем в свои 18,5 лет — самостоятельный парень с четким пониманием того, как устроена жизнь и кем он себя видит <...> А есть юноши, которые сейчас служат в армии. Они храбрые, ответственные, самореализованные и самостоятельные», — откровенничала звезда в своем Телеграм-канале.
Со слов блогера, некоторые мужчины и в 60 лет остаются мальчиками.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская