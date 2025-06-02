Равшана Куркова показала трогательные кадры с детьми: «Крошка во всем следует за братиком»

02 июня 2025, 21:11

Актриса Равшана Куркова опубликовала фотографии с детьми

Равшана Куркова (Фото: Инстаграм* @rav_shana)

Равшана Куркова провела активный день с Гаспаром и Самирой. Актриса показала фото с детьми в своем личном блоге.





Актриса воспитывает двоих детей. Первенца Гаспара Куркова родила от бизнесмена Сергея Амаряна, мальчику сейчас три года. Дочь Самира появилась на свет от мужчины, личность которого Равшана скрывает. Девочка на год младше своего брата.



Сегодня 44-летняя артистка выложила серию семейных снимков, где показала, как провела время с наследниками. Артистка отвела малышей на пристань, потом они покатались на корабле. Куркова выбрала для прогулки комфортный образ.



Равшана Куркова (Фото: Инстаграм* @rav_shana)



Равшана собрала волосы в хвост и почти отказалась от косметики. Она появилась в белой футболке, клетчатой рубашке и джинсах. Куркова дополнила образ утемненными очками.



Куркова нарядила Гаспара в футболку, джинсовые шорты, кеды и солнцезащитные очки, а Самиру — в ярко-желтую панамку, белую футболку и разноцветные леггинсы. Актриса сфотографировала малышей на пирсе, они с внимательно наблюдали за птицами.



Поклонники Курковой оценили трогательные кадры.





«Какие вы чудесные», «Гаспар и Самира все больше похожи на вас», «Крошка во всем следует за братиком», «Самирочка такая озорница», «Так радостно на вас смотреть», — высказались фолловеры.