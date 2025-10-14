Надела пакет на голову ради съёмок: история о трудоголизме Ольги Бузовой

14 октября 2025, 22:32

В Сети рассказали о работе с Ольгой Бузовой — она не боится сложностей

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

В Сети набирает популярность видео, где девушка, работавшая на телевидении, делится историей о съёмках с участием Ольги Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездец какой-то».





По её словам, эпизод произошёл во время работы над профайлами для ТНТ, когда «Дом-2» снимали на островах — на Сейшелах или Мальдивах.



Во время подготовки к съёмке произошла заминка: стилисты уже накрасили и уложили Бузову, но для следующего кадра нужно было надеть костюм через голову, что могло испортить макияж.

По словам очевидцы, Ольга спокойно отреагировала на ситуацию и предложила выход.





«Анечка, ты только не переживай, не надо нервничать. Сейчас мы всё сделаем», — сказала телеведущая и надела на голову целлофановый пакет, чтобы не повредить макияж.