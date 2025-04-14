Мария Погребняк рассказала о двух своих браках: «первый муж не был абьюзером»

Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* @mariapoga_)
Многодетная мама и блогер Мария Погребняк не говорит о проблемах в личной жизни. Однако не из-за того, что она скрывает проблемы, а так как у нее действительно всё хорошо — как с экс-супругом, так и с нынешним.
Общаясь с журналистами на премии «Voice: Главные лица», блогер упомянула обоих своих возлюбленных. Она призналась, что общается с бывшим мужем — футболистом Павлом Погребняком, а вот бизнесмен и хоккеист Игорь Головинский вообще «носит её на руках».
Погребняк считает Игоря замечательным человеком и отмечает, что мужчина делает ее счастливой каждый день.
Свои отношения с бизнесменом Мария не афиширует, поскольку он не желает быть публичным человеком. По словам Погребняк, они никогда не ссорятся.
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«У меня всего лишь два опыта отношений. Первый муж не был абьюзером, мне повезло. Мы хорошо общаемся, дружим, поддерживаем связь, воспитываем вместе троих сыновей», — откровенничала блогер в интервью Super.
Погребняк считает Игоря замечательным человеком и отмечает, что мужчина делает ее счастливой каждый день.
Свои отношения с бизнесменом Мария не афиширует, поскольку он не желает быть публичным человеком. По словам Погребняк, они никогда не ссорятся.
«Тьфу-тьфу-тьфу», — добавила звезда.
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Ольга Енгалычева