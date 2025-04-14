Певица Марго о дружбе с 19-летней невестой Григория Лепса: «Знаю многие её секреты»

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)
Бывшая участница шоу «Дом-2», а сейчас подруга Филиппа Киркорова заявила, что тесно общается с 19-летней невестой Григория Лепса. По словам исполнительницы, они с Авророй проводят много времени вместе и доверяют друг другу многое — именно ее Марго может назвать своей подругой в шоу-бизнесе.
«Я знаю многие её секреты, но ни за что ни с кем ими не поделюсь, потому что я умею их хранить. Аврора совсем молоденькая девочка, ей всего 19 лет, но она уже многое прошла в жизни, поэтому очень повзрослела», — откровенничала Марго в беседе с порталом «Страсти».
Певица призналась, что девушкам есть о чем поговорить, они с невестой Григория Лепса понимают друг друга.
Кстати, Аврора присутствовала на вечеринке в честь дня рождения Марго, которая прошла в конце марта.
Стоит напомнить, что публика узнала об отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы прошлом году. Артист не скрывает, что его окружение было, мягко говоря, удивлено новой избранницей, и отмечает, что не интересовался мнением детей по поводу возлюбленной. Киба активно обсуждает детали предстоящего торжества с подписчиками.
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