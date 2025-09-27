Мария Погребняк рассказала, почему её сыновья живут отдельно от неё

27 сентября 2025, 13:46

Старшие дети Погребняк переехали к бабушке с дедушкой из-за ремонта и учёбы

Мария Погребняк с бывшим мужем и сыновьями (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Инфлюенсер и мать четверых сыновей Мария Погребняк объяснила в блоге, почему её старшие дети сейчас не живут с ней. Артём, Павел и Алексей — дети от первого брака с футболистом Павлом Погребняком, а младшего, Владимира, она родила в союзе с бизнесменом Игорем Головинским.





В своём Telegram-канале Погребняк пояснила, что старшие сыновья временно проживают у её родителей. По словам Марии, это связано с ремонтом в квартире и тем, что от дома бабушки и дедушки до школы и спортивных секций всего несколько минут ходьбы.





«Дети сейчас живут у моих родителей, потому что до школы и до секций им идти всего пять минут», — рассказала инфлюенсер.