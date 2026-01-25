25 января 2026, 12:36

Любовь Орлова (Фото: скриншот т/п «Легенды кино»)

Любовь Орлова — актриса, на десятилетия вперед определившая лицо советского кино. Икона стиля, чей образ до мелочей был выстроен гениальным супругом-режиссером, и любимица вождя, ненавидевшая его в душе. Женщина, подарившая стране улыбку «светлого пути» и хранившая в тайне свои страхи, обиды и истинный возраст. Она ушла из жизни 26 января 1975 года, оставив после себя легенды и неразгаданные тайны. О тщательно скрываемых страницах биографии первой советской кинозвезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Рождение легенды: от хористки до национального символа Личная жизнь: браки и романы Любови Орловой Тень вождя и покушение на любимицу нации Последние годы актрисы Наследство: кто получил состояние советской кинодивы?



Рождение легенды: от хористки до национального символа

Любовь Орлова (Фото: скриншот т/п «Легенды кино»)

Личная жизнь: браки и романы Любови Орловой

Любовь Орлова и Григорий Александров (Фото: скриншот т/п «Легенды кино»)

«Дети — это постоянный страх. Сначала боишься забеременеть, потом рожать, а дальше, до гроба — страх за ребенка».

Тень вождя и покушение на любимицу нации

Любовь Орлова и Григорий Александров на даче (Фото: скриншот т/п «Легенды кино»)

Последние годы актрисы

Любовь Орлова (Фото: скриншот т/п «Легенды кино»)

Наследство: кто получил состояние советской кинодивы?