43-летняя Анна Седокова вышла на публику в откровенном корсете со шнуровкой

Анна Седокова (Фото: Instagram* @annasedokova)

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в личном блоге видео, которое мгновенно привлекло внимание публики. В ролике певица продемонстрировала образ в весьма откровенном предмете гардероба.



На кадрах 43-летняя артистка стоит перед зеркалом в чёрном корсете со шнуровкой на груди. К нему она подобрала короткие шорты и высокие кожаные сапоги-ботфорты. Аксессуарами стали массивные серьги в форме колец и тонкий чокер на шее.

Седокова уложила волосы в объёмные локоны, а макияж сделала с чёткими чёрными стрелками и розовым блеском на губах. Следует отметить, что певица часто делится с поклонниками образами с фотосессий и видео с тренировок.

Ранее подруга Анны Седоковой рассказала о трудном периоде в жизни артистки.

