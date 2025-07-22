«Может, за третьим?»: Дима Билан сделал предложение недавно родившей Краймбрери
Дима Билан предложил недавно родившей Краймбрери записать третий совместный дуэт
Певец Дима Билан сделал заманчивое предложение Мари Краймбрери, намекнув на новый дуэт. Недавно ставшая мамой звезда уже дала свой ответ, сообщает «7Дней.ru».
Дима Билан, остающийся холостяком, предложил своей коллеге и подруге Мари Краймбрери записать третий совместный трек после их хита 2024 года.
«А может, за третьим?», — спросил Билан.Мари с энтузиазмом откликнулась, сообщив, что у нее есть песня, идеально подходящая для дуэта с Биланом. Премьера совместного исполнения запланирована на 16 августа.
Напомним, что в начале 2025 года Краймбрери вышла замуж за блогера Давида Манукяна (Даву), с которым встречалась четыре года. Она впервые стала мамой в мае этого года, но уже вернулась к активной работе. Известно, что певица также готовится к грандиозному шоу на ВТБ Арене 18 октября.
Ранее Манукян объяснил, почему он не ушел в декрет после рождения дочери. Изначально счастливый отец ненадолго приостановил карьеру, чтобы поддержать свою любимую жену после появления первенца на свет. Однако вскоре он вернулся к работе.
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