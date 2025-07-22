«Может, за третьим?»: Дима Билан сделал предложение недавно родившей Краймбрери

22 июля 2025, 06:59

Дима Билан предложил недавно родившей Краймбрери записать третий совместный дуэт

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

Певец Дима Билан сделал заманчивое предложение Мари Краймбрери, намекнув на новый дуэт. Недавно ставшая мамой звезда уже дала свой ответ, сообщает «7Дней.ru».





Дима Билан, остающийся холостяком, предложил своей коллеге и подруге Мари Краймбрери записать третий совместный трек после их хита 2024 года.





«А может, за третьим?», — спросил Билан.