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«Может, за третьим?»: Дима Билан сделал предложение недавно родившей Краймбрери

Дима Билан предложил недавно родившей Краймбрери записать третий совместный дуэт
Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

Певец Дима Билан сделал заманчивое предложение Мари Краймбрери, намекнув на новый дуэт. Недавно ставшая мамой звезда уже дала свой ответ, сообщает «7Дней.ru».



Дима Билан, остающийся холостяком, предложил своей коллеге и подруге Мари Краймбрери записать третий совместный трек после их хита 2024 года.

«А может, за третьим?», — спросил Билан.
Мари с энтузиазмом откликнулась, сообщив, что у нее есть песня, идеально подходящая для дуэта с Биланом. Премьера совместного исполнения запланирована на 16 августа.

Мари Краймбрери и Дима Билан (Фото: кадр видео Instagram* @marikraimbrery)
Напомним, что в начале 2025 года Краймбрери вышла замуж за блогера Давида Манукяна (Даву), с которым встречалась четыре года. Она впервые стала мамой в мае этого года, но уже вернулась к активной работе. Известно, что певица также готовится к грандиозному шоу на ВТБ Арене 18 октября.

Ранее Манукян объяснил, почему он не ушел в декрет после рождения дочери. Изначально счастливый отец ненадолго приостановил карьеру, чтобы поддержать свою любимую жену после появления первенца на свет. Однако вскоре он вернулся к работе.

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