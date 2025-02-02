Мария Погребняк в деталях показала свою свадьбу на Маврикии, которая была на грани срыва

Мария Погребняк и Игорь Головинский (фото: соцсети)
Мария Погребняк сыграла роскошную свадьбу на острове Маврикий. Она не скрывает, что на этапе подготовки столкнулась с большими проблемами, но, смотря на фотографии, сложно представить, что что-то могло пойти не так.
Летом прошлого года Мария вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского. Однако свадьбу они решили сыграть позже, когда их сын Вова немного подрастёт, чтобы спокойно отправиться в путешествие.
Фото: соцсети
Долгожданное торжество состоялось 24 января 2025 года на острове Маврикий. Однако после Погребняк призналась, что свадьба могла не состояться из-за серьёзных проблем с местным агентством.
Накануне девушка опубликовала фотографии с праздника. На снимках пара счастлива, трудно представить, что молодой паре пришлось столкнуться с трудностями.
Но в итоге Марии и Игорю удалось связаться с послом России на Маврикии, который помог найти группу русскоговорящих людей. С их помощью церемонию организовали всего за три дня.
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Фото: соцсети
Долгожданное торжество состоялось 24 января 2025 года на острове Маврикий. Однако после Погребняк призналась, что свадьба могла не состояться из-за серьёзных проблем с местным агентством.
Накануне девушка опубликовала фотографии с праздника. На снимках пара счастлива, трудно представить, что молодой паре пришлось столкнуться с трудностями.
«Мы столкнулись со множеством проблем! Во-первых, разные языки, менталитет. Маврикийцы очень долго отвечают на сообщения. Плюс мы общались через переводчика и просто друг друга не понимали. Коммуникация оказалась достаточно сложной, и в какой-то момент мы подумали, что всё! Будем свадьбу переносить в Москву», – отмечала Погребняк.Фото: соцсети
Но в итоге Марии и Игорю удалось связаться с послом России на Маврикии, который помог найти группу русскоговорящих людей. С их помощью церемонию организовали всего за три дня.
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Анастасия Чинкова