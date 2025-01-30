Мария и Павел Погребняк опубликовали трогательное видео с 18-летним сыном

Мария Погребняк (Фото: соцсети)
Трогательные семейные видеокадры с 18-летним сыном Артемом продемонстрировали модель Мария Погребняк и ее экс-муж-футболист Павел. Запись опубликована в соцсети звезды подиума.
Пара развелась без скандалов в прошлом году после 17-летнего брачного союза. Расстались знаменитости без скандалов и в хороших отношениях. Накануне их отпрыск стал совершеннолетним.
В начале видео маленький ребенок, изображающий Артема, сидит между Павлом и Марией, а уже спустя считанные секунды семейство словно переносится в настоящее.
Ранее сообщалось, что сказала Волочкова о многоженце Иване Сухове.
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В начале видео маленький ребенок, изображающий Артема, сидит между Павлом и Марией, а уже спустя считанные секунды семейство словно переносится в настоящее.
«Родители, очнитесь, мне вообще-то 18 уже!» — говорит звездный сын.Затем семья уже в ресторане, где с ними их близкие и друзья.
Ранее сообщалось, что сказала Волочкова о многоженце Иване Сухове.
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Никита Кротов