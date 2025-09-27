Мария Погребняк высказалась о скандале Инстасамки и Николая Овечкина
Мария Погребняк прокомментировала ситуацию вокруг Инстасамки и Овечкина
Блогер Мария Погребняк прокомментировала недавний скандал, связанный с Инстасамкой и стилистом Николаем Овечкиным. В своём Telegram-канале она отметила, что ранее ей очень нравился Овечкин как профессионал.
По словам Погребняк, она ценила его креативный подход к работе и искренность в интервью. Однако реальность оказалась другой, и блогер призналась, что ситуация вызвала у неё разочарование.
«Мне так нравился этот стилист! Нравилась его подача, тот самый креатив, который виден в каждой работе», – написала она.Она подчеркнула, что особенно жаль пострадавших сотрудников команды стилиста, которые вложили силы в проекты, но остались без оплаты. При этом Погребняк выразила надежду, что конфликт всё же может разрешиться положительно.