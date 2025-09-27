Рэпер Xzibit выступит с сольниками в Москве и Петербурге в декабре

27 сентября 2025, 17:55

Рэпер Xzibit пообещал грандиозные шоу 3 и 4 декабря в Москве и Петербурге

Xzibit (Фото: Instagram* / @xzibit)

Американский рэпер Xzibit анонсировал два больших сольных концерта, которые пройдут 3 декабря в Москве и 4 декабря в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что выступления будут масштабными. Об этом сообщает РИА Новости.





По словам исполнителя, сейчас он находится в России на фестивале «Уличный драйв», однако уже в декабре вернётся с полной командой. Xzibit отметил, что недавно выпустил альбом King Maker и с энтузиазмом представит его российской публике.





«Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге. Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу», — заявил артист.